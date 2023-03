Congo-Kinshasa: Le Gouvernement et les agences d'exécution à pied d'oeuvre, PDL-145 T - Plus de 800 ouvrages bientôt livrés à travers la RDC

Vers la matérialisation du Programme de Développement Local de 145 territoires. Longtemps considéré comme un simple rêve, ce vaste projet à impact visible, initié par le Président de la République Félix Tshisekedi pour combattre la pauvreté et réduire les écarts de vie des populations, touche, dans son premier volet concernant les infrastructures de base, le finissage.

Toutes les agences d'exécution des travaux sélectionnées, à savoir le Bureau Central de Coordination (BCECO), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et la Cellule de financement des Etats fragiles (CFEF), sont à pied d'oeuvre pour livrer les infrastructures dès avril. C'est le cas du BCECO, responsable de 48 territoires dans la zone Est du pays, qui débute ce mercredi 15 mars, la réception des premiers ouvrages réalisés pour s'acquitter de sa charge en avril. Il a sous sa responsabilité 414 écoles, 269 centres de santé et 48 bâtiments administratifs.

La CFEF, elle, responsable de la zone ouest comptant 43 territoires, va livrer plus de 400 ouvrages en mai, écoles, bâtiments administratifs mêlés. L'unique à connaitre un léger retard, le PNUD va emboiter le pas aux deux agences soeurs en juin avec des centaines d'ouvrages réalisés sur la zone centre du pays comptant 58 territoires. Toutes ces révélations ont été faites, hier, devant la presse, au cours d'un briefing spécial à la Télévision nationale, par le Ministre d'Etat a.i en charge du Plan, Crispin Mbadu, et les Coordonnateurs du BCECo, du PNUD et de la CFEF.

D'après le Ministre Crispin Mbadu, le PDL 145 territoires a coûté au trésor public la somme colossale de 1 milliards 165 millions de dollars.

A ce stade, le Gouvernement a décaissé une importante somme de 511 millions de dollars pour la réalisation des travaux dans le cadre du premier volet du programme. A l'en croire, des partenaires financiers ont également mis le paquet pour la réussite de ce grand projet social qui, à coup sûr, va améliorer les conditions de vie des populations sur l'ensemble du pays.

D'après le Ministre Patrick Muyaya, ce projet traduit la volonté manifeste du Président Félix Tshisekedi de combattre les inégalités et les écarts de vie des congolais. Il a rassuré que toutes les dispositions sont prises afin que les travaux soient exécutés sans crépitement.

"Le coût de ce programme ambitieux est estimé à 1 milliards 665 millions de dollars américains. Sur ce montant, le Gouvernement a déjà mobilisé et sécurisé 770 millions de dollars. Il n'y a pas de risque à ce stade. Sur ce montant, 511 millions de dollars ont déjà été mis à la disposition de 3 agences pour la réalisation du premier volet du programme, qui consiste à la construction de plus de 2200 ouvrages dont 1200 écoles, 780 mille centres de santé et 145 bâtiments administratifs. Il y a aussi 12 millions de dollars que le Gouvernement congolais a déjà versés aux trois agences pour réaliser les travaux.Le Programme de développement local de 145 territoires découle de la vision du Président de la République, Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

L'objectif recherché par le Chef de l'Etat à travers ce programme est, d'une part, de lutter contre la pauvreté, de réduire les inégalités spatiales et d'accélérer l'amélioration des conditions de vie des populations rurales longtemps abandonnées et, d'autre part, de booster le développement de la République démocratique du Congo à la partir de la base, sur l'ensemble de 145 territoires que compte la République démocratique du Congo. Fort de cette vision, le Gouvernement de la République, dirigé par Son Excellence Monsieur le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a décidé de matérialiser l'engagement volontariste du Président de la République. Ce programme n'est pas sorti de nulle part, il est adossé au Programme national stratégique du Gouvernement et au plan d'action du Gouvernement, il est adossé au Programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. C'est un programme qui est transversal.

Il tient aussi compte de dimension genre, des aspects environnementaux et il tient aussi compte des personnes, nos compatriotes qui vivent avec handicap", a déclaré le Ministre Mbadu. Et de compléter : "Le PDL 145 territoires, formulé par le Gouvernement, et adopté à la trente-quatrième réunion du Conseil des ministres du 24 décembre 2021, est structuré en quatre composantes. La première composante est d'améliorer l'accès des populations qui vivent dans des territoires ruraux par des infrastructures socioéconomiques de base et des services de base. L'objectif poursuivi par le Gouvernement, à travers cette composante, est de désenclaver les territoires, d'une part, et d'améliorer l'accessibilité aux services sociaux. La deuxième composante est de promouvoir le développement des économies rurales et locales et les chaines de valeur au niveau local.

A travers cette composante, le Gouvernement veut appuyer le développement des activités de protection, améliorer la productivité, augmenter le revenu des ménages ruraux et relancer les économies rurales et locales longtemps abandonnées. La troisième composante est de renforcer les capacités de gestion de développement locale. A travers cette composante, le Gouvernement vise notamment, à appuyer et à renforcer les capacités techniques, organisationnelles, communautaires des animateurs qui doivent gérer le projet. La quatrième composante vise à développer un système de gestion et d'information géolocalisées de suivi à même de renseigner sur le progrès du programme au quotidien".