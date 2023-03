Congo-Kinshasa: 'Mauvaise foi' de Nangaa étalée, Processus électoral - La CENI présente les exploits réalisés par le nouveau management de Denis Kadima

Visiblement, personne ne pourra compromettre le déroulement du processus électoral en République démocratique du Congo. Aucun discours malveillant, aucune accusation gratuite, encore moins une quelconque "intention de nuire"venant de l'extérieur ne pourra décourager, déranger ou déroger les prouesses réalisées par le nouveau management de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) exercé par Denis Kadima Kazadi. Tenez ! Ce mardi 14 mars 2023, dans la salle de conférence Abbé MALU MALU, devant les professionnels des médias, Didi Manara Linga, 2e Vice-président de la CENI, a réagi énergiquement à la déclaration faite sur la voix des ondes par le Président honoraire de la CENI Corneille Nangaa, tendant à jeter le discrédit et le mépris sur l'actuel management de la Centrale Electorale.

Après avoir démontré la mauvaise foi et l'intention de nuire au déroulement du processus électoral en cours par l'ancien Président, Didi Manara a présenté au grand jour les prouesses réalisées par le nouveau management. En effet, lors de son passage sur la voix des ondes, Corneille Nangaa avait relevé les problèmes liés au processus de désignation de nouveaux membres (1), à la qualité de la photo en noir et blanc sur la carte d'électeur (2), à l'amateurisme dans la prise en charge des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours (3) et aux faux chiffres quant au nombre des électeurs enrôlés dans l'A01 (4). Concernant le processus de désignation des Membres de la CENI, Didi Manara a signifié que l'auteur de la déclaration a tenté en vain de fustiger sans fondement le processus de désignation de l'actuel management, alors que ce processus n'a guère changé et les composantes sont restées les mêmes que lors du processus ayant conduit à sa désignation, en son temps. " Par contre, le processus de désignation de l'actuel management a été davantage amélioré du point de vue légal avec des critères objectifs qui garantissent la transparence. Ce qui n'a pas été le cas de l'auteur de la déclaration dont la désignation a été faite dans un contexte d'opacité totale sans confrontation ni débat. En d'autres termes, l'auteur de la déclaration dont question, n'est pas le produit d'une compétition à la désignation comme Président de la CENI. Autrement dit, son profil n'a jamais été confronté à d'autres compétiteurs pour prétendre être le meilleur et donneur de leçon ", note-t-il.

A propos de la qualité de la photo en noir et blanc sur la carte d'électeur, pour le 2e vice-président de la CENI, le législateur n'a jamais fait de la photo moins encore de sa qualité, une condition déterminante de la qualité d'électeur.

La photo est certes un des éléments identitaires, mais elle est en concours avec d'autres éléments repris aux articles 25 alinéa et 26 de la Loi n°04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en RDC telle que modifiée et complétée à ce jour.

L'accusation selon laquelle il y a l'amateurisme dans la prise en charge des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours a été balayée expressisverbis avec des détails qui clouent à pilori Corneille Nangaa. " Sous le mandant de l'auteur de la déclaration, juste pour l'opération pilote et l'aire opérationnelle I, 9.526.848 électeurs ont été enrôlés entre juillet 2016 et mars 2017, soit pendant 8 mois, alors que pour la même opération et dans un délai de deux mois seulement, le nouveau management en dépit des difficultés rencontrées sur terrain, est parvenu à enrôler 19.246.505 d'électeurs sur les 18.694.542 d'électeurs attendus. Comment dans ces conditions de différence remarquable entre les deux cycles électoraux, l'auteur de la déclaration peut se permettre de qualifier l'actuel management de faire preuve d'amateurisme? ", s'interroge la CENI. Et d'ajouter : "L'auteur de la déclaration peut-il être un modèle de gestion et donneur de leçon ? Au-delà de toutes les considérations relevées ci-dessus, l'auteur de la déclaration ne peut s'ériger en modèle de gestion ni en donneur de leçon. Parlant de sa gestion et s'agissant particulièrement des infrastructures, il est à noter que l'auteur de la déclaration a laissé dans son passif plusieurs arriérés des loyers des bâtiments abritant les installations de la CENI tant à Kinshasa qu'à travers toutes les provinces;- l'immeuble abritant le siège national de la CENI dans un état de délabrement très avancé avec des installations sanitaires dégradantes.

Pour redorer le blason de l'institution terni par l'auteur de la déclaration, l'actuel management a acquis l'immeuble abritant le siège national de la CENI en initiant des travaux de réhabilitation dudit siège, particulièrement, la rénovation de la salle de conférence Abbé MALU MALU et ses dépendants qui sont, à ce jour, embellis et équipés à la hauteur et au prestige de l'institution. Il en est de même des entrepôts centraux en cours de construction et le paiement des arriérés des loyers de tous les démembrements à travers le territoire national".

En gros, face à toutes ces évidences, il y a eu de s'interroger si l'auteur de la déclaration peut vraiment s'ériger en donneur de leçon au regard du travail titanesque réalise le management efficient exercé par Denis Kadima Kazadi.