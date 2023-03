Cote d'Ivoire: ASSE - Jean-Philippe Krasso reçoit une belle distinction

Jean-Philippe Krasso, buteur de l' ASSE, est sacré joueur du mois de février. Il remporte le trophée UNFP pour la deuxième fois cette saison.

Auteur de 3 buts et 2 passes décisives avec l' ASSE dans le mois de février, Jean-Philippe Krasso (25 ans) a été élu meilleur joueur du mois en Ligue 2 par ses pairs et le public. Il a recueilli 48% des votes et devance Moussa Doumbia du FC Sochaux et Alexandre Mendy du SM Caen. C'est la deuxième fois cette saison que l'attaquant de l'AS Saint-Etienne décroche le trophée UNFP. Il avait déjà été sacré en août 2022, rappelle foot-sur7.

L'international ivoirien (4 sélections) succède à son coéquipier Gaëtan Charbonnier, élu en janvier. Blessé au genou et opéré en février, ce dernier ne rejouera plus cette saison. Jean-Philippe Krasso rejoint par ailleurs Kylian Mbappé du PSG, qui est également lauréat en Ligue 1, deux fois cette saison.

L' ASSE a félicité son buteur pour cette nouvelle distinction individuelle. " Jean-Philippe a porté l'AS Saint-Étienne lors des quatre succès enregistrés en autant de rencontres. C'est donc fort logiquement que le numéro 17 stéphanois était nommé aux Trophées UNFP du mois de février en Ligue 2 BKT. Félicitations " JP ". " L'avant-centre des Verts totalise 13 buts et 7 passes décisives en 24 matches de championnat disputés lors de l'exercice 2022-2023. Il est actuellement le deuxième meilleur buteur de la Ligue 2 et le meilleur passeur décisif.

Pour rappel, Jean-Philippe Krasso a marqué respectivement contre Annecy (3-2), Dijon (2-0) et Pau FC (2-0) et a délivré 2 passes décisives face à Dijon et Nîmes (2-1) en février. Grâce à ses performances, l' ASSE a remporté les 4 matches disputés ce même mois et est sortie de la zone rouge de relégation.