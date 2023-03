Rwanda/Maroc: Le Président Motsepe décerne le Prix de l'Excellence pour les réalisations exceptionnelles 2022 au Président Kagame et au Roi Mohammed VI

Le Prix de l'Excellence du Président de la CAF pour les réalisations exceptionnelles de l'année 2022 a été décerné à Son Excellence le Président Paul Kagame du Rwanda et à Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc en reconnaissance de leur parcours et de leurs grandes contributions au football dans leurs pays et à rendre le football africain globalement compétitif et autosuffisant.

Le Président Motsepe a déclaré : "La cérémonie de remise des Prix du Président de la CAF 2022 est importante et historique car la CAF, au nom des 54 nations africaines qui sont ses membres, exprime sa gratitude et son appréciation au Président Paul Kagame du Rwanda et au Roi Mohammed VI du Maroc pour leur passion et leur soutien significatif au développement et à la croissance du football dans leurs pays ainsi que pour leurs contributions à rendre le football africain globalement compétitif et autosuffisant. La CAF décerne également ces prix en reconnaissance et en appréciation du soutien et des partenariats qui existent dans de nombreux pays africains entre le chef d'État, le gouvernement national et les dirigeants du football dans chacune des 54 nations membres de la CAF."

Le Président Kagame, le Représentant du Roi Mohammed VI, le Président Infantino se sont joints au Président Motsepe pour reconnaître le rôle unique que le football peut jouer pour unir et rassembler des personnes de différentes races, ethnies, langues, affiliations religieuses et origines en Afrique et dans le monde.

Le Président Motsepe a ajouté : "Nous avons un objectif clair : faire en sorte qu'une nation africaine remporte la Coupe du monde de la FIFA et nous sommes convaincus que cela se produira. Pour y parvenir, le partenariat entre les dirigeants du football local et les gouvernements de chacune des 54 associations membres de la CAF est primordial".

La cérémonie de remise du Prix du Président de la CAF 2022 s'est déroulée en présence du Président Paul Kagame, du Ministre de l'Education Nationale, de la Préscolarité et des Sports Chakib Benmoussa qui représentait le Roi Mohammed VI du Maroc et du Président de la FIFA Gianni Infantino.

Le Président de la CONMEBOL Alenjandro Dominguez, les membres du Conseil de la FIFA et d'autres représentants de la FIFA, les Ambassadeurs et Diplomates du Corps Diplomatique résidant au Rwanda, les Présidents et Secrétaires Généraux des 54 nations africaines membres de la CAF et le Comité Exécutif de la CAF étaient également présents.

La CAF s'est engagée à travailler avec les gouvernements africains, le secteur privé et d'autres partenaires pour construire des stades, des terrains et d'autres infrastructures de football.