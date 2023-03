Congo-Kinshasa: La RDC présente ses opportunités aux investisseurs canadiens à Toronto

L'Autorité congolaise de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé (ARSP) a présenté, mercredi 15 mars, les opportunités majeures du pays, à Toronto (Canada).

Selon un communiqué de la hambre de commerce Canada-Afrique, les opportunités congolais représentent les solutions de marché pilotés par le secteur privé canadien.

" Les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs sont invitées à profiter des opportunités offertes par la RDC, outre les investissements importants déjà en cours et parallèlement aux opportunités commerciales majeures ", a déclaré Prudence Djamboleka, fondatrice et directrice du Salon annuel congolais de la sous-traitance et des PME.

Cet appel a été lancé au cours d'une réception à Toronto en marge de la convention annuelle de la PDAC (Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs), qui a réuni environ 24 000 délégués de l'industrie minière.

Au cours de cette rencontre, la situation de la RDC a été présentée par M. Rock Bashala Kubindia, de l'Unité Climat des affaires de la Présidence et de Denis Lecouturier, nouveau directeur général du Conseil congolais de la batterie (CCB).

Bruce Shapiro, fondateur de MineAfrica Inc. et président émérite de la Chambre de commerce Canada-Afrique, estime pour sa part que " la présence et les partenariats d'une entreprise canadienne en RDC peuvent bénéficier à tous ".