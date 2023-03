Ile Maurice: #IAmRemarkable - Promotion des femmes dans la société

Dans le cadre du Women's History Month et de la Journée internationale des femmes, l'ONG WE Empower, en collaboration avec Charles Crowl de THRIVEX, a mené l'atelier #IamRemarkable, dédié aux femmes entrepreneures et professionnelles à Maurice, hier, à Ébène. Son objectif est d'aider les femmes et les minorités à se faire entendre dans l'entreprise et à s'exprimer sur leurs réalisations pour encourager la motivation et la confiance en soi.

#IamRemarkable est une initiative de Google, présente dans plus de 170 pays avec plus de 450 000 participants. Ces ateliers gratuits de 90 minutes sont axés sur l'autopromotion dans la vie personnelle et professionnelle. "Souvent, les normes culturelles nous poussent à être modestes sur nos succès, on n'ose pas toujours se mettre en avant. Cela touche particulièrement les femmes et les minorités", explique Charles Crowl. Ces ateliers visent à fournir des outils pour développer leurs compétences en interrogeant la perception sociale de l'autopromotion. "Les personnes qui n'osent pas parler de leur réussite et de leur autopromotion risquent d'être dépassées par celles qui se valorisent davantage. C'est un frein à la professionnalisation en entreprise."

Le fondateur de THRIVEX, d'origine australienne, est certifié pour déployer les ateliers #IAmRemarkable de Google. Convaincu de l'impact positif de ce workshop sur les femmes, les groupes sous-représentés et les minorités, il explique que "l'objectif est de favoriser l'inclusion en renforçant la confiance en soi, entre autres (...) Le 8 mars, nous avons lancé notre première édition en collaboration avec Lemania Training Institute (LTI) et le Rotary Club de Port-Louis, à Moka. Vingtcinq femmes professionnelles y ont participé."

Selon Ipsos Mori, qui a mené l'étude pour #IAmRemarkable, 82 % des participants déclarent se sentir plus en confiance et 89 % se sont promus plus souvent depuis qu'ils ont participé à ces ateliers. "Nous sommes ravis de nous associer à Charles Crowl et de soutenir le projet #IAmRemarkable, qui encourage les femmes et autres minorités à se promouvoir dans leurs parcours personnels et professionnels, à reconnaître leurs succès (grands ou petits) et à partager comment elles ont pu surmonter les défis sur le lieu de travail", indique Adilla Diouman-Mosafeer, membre de WE Empower et directrice de Talent Lab Mauritius et HR Café.

Selon la jeune femme, "le storytelling" et le partage de son succès peuvent être incroyablement puissants. "Chacune a une histoire qui vaut la peine d'être partagée et nous avons voulu honorer les femmes de 2023 en soulignant leurs réalisations remarquables à travers la campagne #IAmRemarkable." Elle ajoute que l'objectif de cet atelier est d'aider les femmes à avoir confiance en elles, à réussir et à être fières de leurs réalisations.