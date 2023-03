Ile Maurice: Météo - Des averses orageuses et des rafales jusqu'à 70 km/h attendues vendredi

Une perturbation tropicale évoluant au nord-ouest de St Brandon devrait influencer le temps à partir de demain soir jeudi 16 mars et ce, jusqu'à samedi 18 mars.

Des averses éparses et des orages isolés sont attendus. C'est ce qu'indique la station météorologique de Vacoas dans un bulletin émis ce mercredi 15 mars. Il est prévu que la perturbation tropicale se dirige vers le sud-sud-ouest dans les prochains jours et passe à l'ouest de Maurice dans l'après-midi du vendredi 17 mars.

Les averses deviendront alors plus fréquentes et seront parfois fortes avec des orages et des rafales de vent atteignant 70 km/h. Cette perturbation du temps devrait persister jusqu'au samedi 18 mars. Des accumulations d'eau dans certaines régions à risque ne sont pas à écarter vendredi et samedi. La mer sera agitée en cas d'averses orageuses et les prévisionnistes de la station météo conseillent de ne pas s'aventurer en mer à partir de demain après-midi.

