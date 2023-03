Afrique: Les Services du FMI Concluent une Mission en Côte d'Ivoire

document

Abidjan, Côte d'Ivoire: Une mission du Fonds Monétaire International (FMI) dirigée par M. Olaf Unteroberdoerster, s'est rendue à Abidjan du 1er au 14 mars pour discuter du soutien financier potentiel du FMI au programme de politiques et de réformes économiques des autorités. À l'issue de la mission, M. Unteroberdoerster a publié la déclaration suivante :

"Les discussions sur un nouvel accord financier mixte dans le cadre de la facilité élargie de crédit (FEC) et du mécanisme élargi de crédit (MEDC) du FMI pour soutenir le programme économique des autorités ont été très productives et j'ai le plaisir d'annoncer qu'un accord a été atteint sur tous les objectifs de politiques publiques et les mesures de réforme. Nous prévoyons de finaliser dans les prochains jours un accord au niveau des services, y compris sur le niveau d'accès aux ressources du Fonds d'au moins 300 % de la quote-part (équivalant à environ 2,6 milliards de dollars américains). L'accord au niveau des services sera ensuite soumis à l'approbation finale du conseil d'administration du FMI.

"L'économie ivoirienne a bien résisté à la pandémie, mais le rebond économique s'est atténué en raison des retombées négatives de la guerre en Ukraine et du resserrement monétaire mondial. Les subventions directes et indirectes visant à réduire les pressions sur les prix, l'augmentation des dépenses de sécurité, et la détérioration des termes de l'échange dans un contexte de demande intérieure soutenue ont entraîné une aggravation des déséquilibres macroéconomiques en 2022.

" Dans ce contexte difficile, les autorités ont demandé l'aide du Fonds dans le cadre d'un accord mixte FEC/MEDC pour leur programme économique. Ce programme vise à préserver la viabilité des finances publiques et de la dette et à ancrer le Plan national de développement (PND) 2021-25 dans des priorités structurelles clés afin de promouvoir une croissance plus inclusive menée par le secteur privé et de faciliter la transition de la Côte d'Ivoire vers un pays à revenu intermédiaire.

"Les services du FMI soutiennent les priorités du programme des autorités. Les discussions ont porté sur le renforcement de la mobilisation des recettes afin de préserver la stabilité macroéconomique et de créer un espace budgétaire pour les dépenses sociales essentielles, la sécurité et les besoins d'investissement. Les réformes structurelles clés comprennent le renforcement de la protection sociale pour les ménages vulnérables, l'amélioration de la gestion des finances publiques et de l'efficacité des investissements, et la promotion d'une croissance menée par le secteur privé et plus inclusive en créant de nouvelles opportunités d'emploi, y compris pour l'importante population jeune de Côte d'Ivoire".

L'équipe du FMI a rencontré le Vice-Président Tiémoko Koné, le Premier Ministre Patrick Achi, le Ministre d'État et de l'Agriculture Kobenan Adjoumani, la Ministre du Plan et du Développement Nialé Kaba, le Ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie Sangafowa Coulibaly, le Ministre de l'Économie et des Finances Adama Coulibaly, le Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat Moussa Sanogo, le Ministre du Commerce et de l'Industrie Souleymane Diarrassouba ; Ministre et Secrétaire Général de la Présidence Abdourahmane Cissé ; et d'autres hauts fonctionnaires du gouvernement et de la BCEAO, ainsi que des représentants des milieux d'affaires et des bailleurs de fonds.