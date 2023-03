Ile Maurice: Concert de Tayc - 8000 personnes attendues au stade Germain-Comarmond

Il a beau chanter "N'y pense plus", la magie de l'afrolove opère. "Imi, imi imi", répète le refrain de ce tube sorti en 2020. Une chanson que les fans attendront avec impatience. L'artiste français Tayc sera en concert le samedi 18 mars au stade Germain-Comarmond à Bambous.

Tayc était en conférence de presse cet après-midi au Lux Grand Gaube. "On est très content de faire ce métier. C'est un métier qui est exceptionnel, il réchauffe les coeurs. Samedi, on va réchauffer les coeurs de 8000 personnes. Je remercie le seigneur chaque jour pour l'opportunité", a-t-il déclaré.

L'artiste né en France de parents d'origine camerounaise a aussi adressé un message "potentiellement pour les petits artistes". Il leur dit en substance : "Ne lâchez jamais. J'étais là en 2019. Quatre ans sont passés. J'aurais pu arrêter depuis. Il y a des tas de choses qui se sont passées depuis, de belles choses, des choses moins bien. Mais je suis encore là. Et je ne suis pas là pour chanter devant 600-700 personnes comme en 2019, mais devant 8000 personnes. Imaginez un peu le progrès. J'en suis très fier. Et vous pouvez être fier de vous."

Tayc a aussi lancé une demande plus personnalisée. Il a espéré qu'il "y a quelqu'un qui fait bien le poulet. A la fin du concert, il faudra me préparer du poulet". Avant de se produire à Maurice, Tayc est passé à Madagascar et le samedi 11 mars dernier à Bras-Panon, à La Réunion. Ce concert sold-out a poussé les organisateurs à rajouter une autre date le lendemain, à l'île soeur.

Chez nous, pour le concert Afrolove by Tayc, ouverture des portes à partir de 19h, annoncent les organisateurs de cette soirée, Good Vibes Ltd et Cinco. La soirée sera ponctuée de "plusieurs premières parties". La première d'entre elle débutera à 20h. Ce concert se terminera aux petites heures du matin. Tayc, qui est non seulement chanteur et acteur (dans la série Christmas Flow diffusée sur Netflix en 2021) est aussi un danseur réputé. Sur scène, samedi soir, il sera accompagné d'une troupe de danseurs.