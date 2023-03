Ile Maurice: Profil d'entreprise - À la découverte des lasagnes locales de Mr Berti

Impossible de ne pas succomber à ces étages de pâtes tendres, garnies de sauce à la viande ou à la tomate, le tout tapissé de fromage gratiné qui s'étire à l'infini. N'oublions pas les rebords qui, à la cuisson, deviennent dorés et croustillants. Juste à y penser, nous avons l'eau à la bouche. Rencontre avec Mr Berti.

Simples, pratiques et parfaitement fromagées, les lasagnes surgelées de Mr Berti sont préparées à l'aide d'ingrédients de qualité. Vous n'avez qu'à les mettre au four et le tour est joué. Un repas familial rapide et savoureux, prêt en quelques minutes. Elles sont idéales pour les soirs de semaine ou pour vous offrir une pause bien méritée de la cuisine. Vangelis Food Ltd est une jeune entreprise mauricienne fondée en 2020 et située à Roches-Noires. La genèse est de concevoir un produit artisanal, local et de qualité. En effet, l'entreprise confectionne des lasagnes surgelées, avec des recettes originales précuites au feu de bois.

Mr Berti propose quatre variétés de lasagnes : la traditionnelle à base de boeuf, tomates et légumes ; celle du pêcheur garnie de marlin fumé et lait de coco ; la fermière à base de poulet, champignons et crème ; et la dernière végétarienne composée d'épinards, pesto et sauce ricotta. "Nos plats, concoctés de façon artisanale, s'inspirent des recettes italiennes et méditerranéennes, pour un moment de partage et de convivialité en famille et entre amis. Servis dans des contenants biodégradables et compostables, nos produits sont à la fois savoureux et pratiques (...) Nos valeurs sont, entre autres, l'éthique, l'énergie créative et innovante", explique Stanislas Berti, le Français fondateur de Mr Berti.

Ayant beaucoup voyagé, il a posé ses valises à Maurice, il y a quelques années, où il a rencontré son épouse. "Maurice est un pays exceptionnel avec une population tout aussi exceptionnelle et c'est pourquoi à travers ce métier, je cherche constamment à valoriser cette richesse locale." Mr Berti est labellisé Made in Moris et n'a cessé de grandir depuis sa création. "Le marché est concurrentiel et nous devons nous réinventer chaque jour afin d'offrir le meilleur à nos clients", a déclaré notre interlocuteur.

Grâce au professionnalisme des producteurs et fournisseurs locaux ainsi qu'à l'engagement de ses employés, la marque a su s'affirmer localement et a conquis le coeur et les palais raffinés des Mauriciens. "C'est cet amour et cette confiance qui créent une relation solide et à long terme entre fabricants et consommateurs." Qu'en est-il du financement ? "L'investissement se fait uniquement avec des capitaux propres et nous recherchons également des investisseurs pour gérer des problèmes de trésorerie." Pour 2023, l'entrepreneur a de nombreux projets en tête pour élargir sa gamme de produits et atteindre la viabilité financière.

Les lasagnes homemade Mr Berti sont vendues sur toute l'île et vous pouvez aussi passer commande sur le site web https://www.mrberti.mu/ou-nous-trouver ; la livraison se fait en 24 heures et sans frais.