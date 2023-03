Algérie: IMPEX 2023 - Des entreprises nationales misent sur les activités à valeur ajoutée pour leur accès aux marchés africains

ALGER — Plusieurs entreprises nationales, notamment les petites et moyennes (PME), envisagent de relever le défi de fabrication des produits que l'Algérie importait il y a peu, en veillant à réaliser une valeur ajoutée technologique et commerciale dans divers secteurs, dans leurs tentatives d'accéder aux marchés internationaux, notamment africains.

Approchés par l'APS à l'occasion du 2e Salon Import-Export Interafricain "IMPEX 2023", plusieurs opérateurs estiment que le renforcement de la disponibilité des produits nationaux sur les marchés continentaux, exige la production de marchandises et services à valeur ajoutée, reflétant le niveau des compétences nationales et assurant des bénéfices économiques, à même de garantir la pérennité de l'activité d'exportation.

Les appareils et équipements de laboratoires scientifiques et médicaux à forte valeur technologique et commerciale ajoutée, sont désormais produits localement "ce qui contribuera à la réduction des importations de l'Algérie dans ce domaine, en se basant sur le transfert des technologies à partir de l'Europe", a-t-il souligné dans une déclaration à l'APS, ajoutant que "le taux d'intégration au sein de l'entreprise oscille entre 60 et 70 %".

M. Hamidi a rappelé que l'entreprise qui dispose d'une part de marché considérable au plan national, importait auparavant d'Italie, d'Allemagne et de France, du matériel et des équipements de laboratoires comme les conteneurs de produits chimiques et les armoires. Aujourd'hui, c'est la société qui les produit, elle-même, dans le respect des standards en vigueur en Europe et en Amérique.

L'intervenant estime que les opérateurs nationaux sont appelés à saisir les avantages qu'offre la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) qui encourage le transfert des technologies et le développement de la recherche scientifique, soulignant que la société aspire à exporter vers le Sénégal et l'Angola après la concrétisation d'opérations d'exportation vers la Mauritanie.

La société effectue, actuellement, le montage de ces appareils et aspire à augmenter le taux d'intégration à l'avenir, a fait savoir le responsable qui a ajouté que NEOMEDIC produisait également des bandelettes de test de glycémie avec un taux d'intégration à 100 % et possédait une part de marché considérable au niveau national.

Elle oeuvre -en adéquation avec l'orientation générale des pouvoirs publics- à soutenir l'exportation et à renforcer sa présence dans les marchés africains et arabes, a relevé M. Ouadada qui a affirmé que les manifestations économiques internationales à l'instar de l'"IMPEX" constituaient un espace important pour sceller les partenariats commerciaux.

Il a, en outre, affirmé que son entreprise, basée à Bejaia, "couvre une part considérable du marché national, et aspire à exporter vers les marchés africains", faisant remarquer que le salon constituait une opportunité importante pour faire connaitre ses activités et le potentiel dont disposent les PME algériennes en général.

L'entreprise "All Plast" a exporté ses produits, ces dernières années, vers la Libye et la Tunisie, et aspire à renforcer sa présence sur d'autres marchés continentaux, a-t-il ajouté.

Le Salon "IMPEX 2023" connait la participation de plus de 70 exposants de plusieurs secteurs d'activité économique dont l'industrie du textile, l'habillement, l'industrie pharmaceutique, les équipements médicaux, les produits plastiques et ses dérivés, l'industrie agroalimentaire, les services de transport, les banques, les assurances et le tourisme.

Les rencontres B2B programmées durant ce salon qui prendra fin jeudi, déboucheront sur la conclusion d'accords commerciaux et de partenariat.