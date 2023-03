Algérie: Tizi-Ouzou - Une centaine d'exposants à la fête de l'olivier de Maatkas

- Une centaine d'exposants issus de 14 wilayas participent à la 9e édition de la fête de l'olivier qui s'est ouverte mercredi au village d'Ath Zaim dans la commune de Maatkas, à 25 km au sud-ouest de Tizi-Ouzou.

La fête, qui revient après une absence due à la pandémie de la Covid-19, est animée par 105 exposants, entre producteurs d'huile d'olive, conserveries d'olives, transformateurs d'huile d'olive (fabricants de savons et de pâte d'olive) et artisans bijoutiers, potiers, ébénistes, entre autres, selon les membres de l'association "Tigjdit", organisatrice de l'événement.

La manifestation qui a attiré une foule nombreuse de visiteurs, a-t-on constaté, est animée par des exposants des wilayas de Tizi-Ouzou, Blida, Boumedres, Djelfa, Médéa, Constantine, Oran, Sétif, Tissemsilt, Alger, Bechar, Bouira, Touggourt et Annaba.

Dans une allocution d'ouverture de la 9e édition de la fête, le président de l'Assemblée populaire de wilaya de Tizi-Ouzou, Mohamed Klaleche, a rappelé le soutien de l'institution qu'il préside à cette fête (ainsi qu'à d'autres événements similaires), via des subventions, signalant que celle-ci a pour but de promouvoir l'agriculture de montagne et d'aider les familles rurales à avoir un revenu supplémentaire.

Il a aussi observé que la manifestation "offre un espace d'échange entre les différents exposants venus vendre leur produits, et permet aussi de créer un lien social et de vivre-ensemble entre les participants".

De son côté, le président de l'Assemblée populaire communale de Maatkas, Lyes Laguel, a rappelé l'importance de l'olivier pour les habitants de sa commune, l'un des plus importants bassins oléicoles de la wilaya de Tizi-Ouzou, appelant, lui aussi, à préserver ce patrimoine par notamment l'entretien, tout au long de l'année des oliveraies.

Le représentant de la direction des services agricoles, l'inspecteur phytosanitaire de wilaya, Kaci Boukhalfa, a rappelé l'accompagnement assuré par cette direction aux agriculteurs et aux oléiculteurs dans les différentes étapes de leurs projets dans le secteur, les assurant que l'effort sera maintenu pour développer le secteur et contribuer à l'économie nationale.

Cette nouvelle édition se poursuivra jusqu'à samedi prochain. Outre l'exposition, des conférences sur le thème de la promotion de la filière oléicole seront animées à l'occasion par des spécialistes. Une opération de plantation d'oliviers, des démonstrations de greffage et de taille, une visite guidée vers des huileries du village et une démonstration d'extraction d'huile d'olive selon la méthode traditionnelle et un atelier organoleptique sont aussi au programme de cette fête.