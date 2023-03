Algérie: TAC - Reguigui s'offre un 2e succès sur le Tour, Hennequin conserve le maillot jaune

BEJAIA — L'Algérien Youcef Reguigui (Terrenganu Polygon) s'est offert mercredi à Bejaia une deuxième victoire d'étape du Tour d'Algérie Cycliste (TAC-2023) au bout d'un parcours féerique sur la côte du Saphir, alors que le Français Paule Hennequin (Nice Métropole Côte d'Azur) a conservé son maillot jaune de leader à une journée de l'épilogue de cette 23e édition du Tour.

Lors de cette courte étape de transition (88,5 km) avant la grande explication prévue jeudi sur le col d'El Kseur, Reguigui a franchi la ligne d'arrivée, située sur un faux plat montant menant vers le théâtre de ville de Bejaia, avec un chrono de 1h 54mn 17 seconde, devançant le Français Maxime Urruty (Nice Métropole) et le Malaisien Mohd Salah, crédités du même temps.

Sur l'un des plus beau parcours du TAC-2023, le peloton, composé de 75 coureurs après l'abandon en début de course de l'Emirati Ahmad Hamdan, a eu le temps d'admirer le panorama paradisiaque offert par la corniche jijelienne, les pieds bien profondément enfoncés sur la Méditerranée et les montagnes avoisinantes, avant que le rythme ne s'accélère à 30 km de l'arrivée avec plusieurs tentatives d'échappée avortées par le peloton.

Le coureur algérien, Abdelkrim Ferkous, a même eu 20 secondes d'avance avant d'être pris en chasse par les équipes de sprinters décidées à en découdre avec une nouvelle arrivée groupée.

Bien lancé par ses coéquipiers, Regugui a réussi à placer son accélération au bon moment pour déposer ses concurrents et lever ses bras en signe de victoire devant une foule nombreuse et enthousiaste venue accueillir la caravane du Tour.

"Je suis très content de cette victoire à Bejaia. Je me sentais en forme dès le début de course et mes efforts ont été récompensés par une deuxième victoire d'étape sur le Tour après celle de Biskra" , a-t-il déclaré à l'APS.

Cette victoire d'étape de Reguigui (33 ans), est la septième d'un coureur algérien sur le TAC-2023, après les quatre obtenues par le détenteur du maillot vert, Hamza Yacine de la sélection régionale Madar, auxquelles s'ajoute celle de son coéquipier Nassim Saidi.

Au terme de cette neuvième et avant dernière étape, le Français Paul Hennequin a conservé son maillot jaune de leader au classement général, avec deux secondes d'avance sur l'Italien Edoardo Sandri (Q36.5 Continental Cycling Team) et quatre secondes sur l'Erythréen Aklilu Ghebrehiwet. Le meilleur Algérien, Ayoub Ferkous (Majd el Guerrara), occupe le 5e rang à 11 secondes du leader.

Hennequin conserve également le maillot blanc du meilleur espoir (U23), alors que l'Erythréen Yemane Dawit a gardé le maillot à pois du meilleur grimpeur.

Jeudi, la 10e et dernière étape du TAC-2023 se disputera entre Bejaia et Tizi Ouzou sur un parcours de 122 km, où les prétendants à la victoire finale s'expliqueront sur le tant redouté col d'El Kseur d'une distance de 11 km, avant d'entamer la descente vers Tizi Ouzou en passant Adekar et les massifs boisés de Yakouren.

Déclarations à l'issue de la 9e et avant dernière étape du TAC-2023

- Youcef Reguigui (Algérie - Terrenganu Polygon)/Vainqueur d'étape: "Je suis très content de cette victoire à Bejaia. Je me sentais en forme dès le début de course et mes coéquipiers m'ont mis dans les meilleures conditions pour accrocher un deuxième succès sur ce Tour. Il reste encore une étape qui peut faire beaucoup de dégâts notamment au classement général. Nous allons bien nous reposer et tout donner lors de cette ultime journée de course".

- Paul Hennequin (France - Nice Métropole Côte d'Azur)/Maillots jaune de leader et blanc de meilleur espoir: "C'était une étape courte avec un parcours sinueux qui a permis au peloton d'admirer le beau paysage avant l'étape de montagne qui nous attend demain. Je suis heureux de garder le maillot jaune de leader et je vais faire le maximum pour le défendre lors de l'ultime étape".

- Hamza Yacine (Algérie - Sélection régionale Madar)/Maillot vert: "C'était une étape de transition avant la grande étape de montagne jeudi. Je ne me sentais pas au top de ma forme après la longue échappée la veille, mais j'ai réussi tout de même à grappiller encore quelques points au classement du meilleur sprinter. Demain, c'est une étape pour les grimpeurs, je vais donc m'accrocher au peloton et essayer d'aider mes coéquipiers".

- Yemane Dawit (Sélection nationale d'Erythrée)/Maillot à pois: "C'était l'avant dernière étape du Tour avec aucun col pour le classement du meilleur grimpeur, j'en ai donc profité pour garder du jus dans les jambes avant la dernière étape, qui correspond plus à mon profil. Nous sommes en quête d'une victoire d'étape depuis le début du Tour et nous ferons le maximum pour gagner celle de demain".