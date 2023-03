Algérie: Ligue 2 - Les leaders en danger à Alger et à Batna, derby à Annaba

ALGER — Le derby annabi entre l'USMAn et HAMRA Annaba sera à l'affiche de la 22e journée de Ligue 2, prévue ce week-end et qui sera marquée également par les périlleux déplacements des leaders, la JSM Tiaret et AS Khroub, appelés à en découdre respectivement avec le NA Hussein Dey (10e) et le CA Batna (7e).

Sur papier, le rapport de force est inégal entre les différents antagonistes, et il semble même pencher en faveur de l'USMAn, la JSMT et l'ASK, vu leur classement avantageux, mais rien n'est sûr pour autant, car les paramètres qui entrent en jeu dans ce genre de matchs sont tellement compliqués et nombreux que plus rien ne devient évident.

Une indécision à prendre particulièrement au sérieux dans le derby annabi, où bien que lanterne-rouge avec un modeste capital de 12 points, HAMRA pourrait bien surprendre l'USMAn (6e/31 pts).

En effet, le cachet derby et la grande rivalité sportive qui oppose les clubs Bônois pourraient donner une tournure complètement inattendue de cette confrontation, déjouant ainsi bien des pronostics.

Ce qui devrait être également le cas dans les autres duels au sommet de cette 22e journée, particulièrement les rencontres NA Hussein Dey - JSM Tiaret et CA Batna - AS Khroub, car malgré leur statut de leaders, les Tiarétis comme les Khroubis pourraient facilement laisser des plumes au 20-Août 1955 et à Seffouhi.

Un éventuel faux pas qui pourrait faire le bonheur des concurrents directs pour l'accession, particulièrement dans le groupe Centre-Ouest, où l'ES Ben Aknoun (2e), le SC Mecheria (3e) et l'ES Mostaganem (3e) seront à l'écoute des péripéties se déroulant au 20 Août 1955 d'Alger, car ils ont tous la chance de jouer à domicile cette semaine.

En effet, le SC Mecheria, qui reste sur une belle victoire chez le MC Saïda (1-3) accueillera le RC Kouba (14e), alors que l'ESBA et l'ESM recevront respectivement le WA Boufarik (8e) et le RC Relizane (dernier), avec la possibilité pour certains de passer devant le leader en cas de victoire, surtout si ce denier viendrait à être accroché ou laisser des plumes face au NAHD.

Une menace qui pèse tout autant sur le leader du groupe Centre-Est, l'AS Khroub (1er/40 pts), car ses poursuivants directs auront eux aussi l'avantage du terrain au cours de cette 22e journée, avec la possibilité de revenir à sa hauteur, ou tout au moins le talonner de très près, en cas de victoire.

Une allusion directe faite au NRB Teleghma (3e/37 pts), qui reçoit l'US Chaouia (14e/24 pts), sans oublier le MO Constantine (4e/35 pts) qui reçoit l'IB Khemis El Khechna (13e/25 pts), au moment où l'US Souf (2e/39 pts) devra se déplacer chez le MC El Eulma (8e/27 pts).

Autres duels qui vaudront le détour ce week-end, les confrontations IRB Ouargla - JSM Skikda, USM El Harrach - Sour El Ghozlane, CR Témouchent - MC Saïda, MCB Oued Sly - ASM Oran et SKAF Khemis Meliana - GC Mascara, soient des matchs entre clubs du milieu de tableau, qui cherchent soit à s'éloigner de la zone de turbulences, ou alors à recoller au peloton de tête.

Tous les matchs de cette 22e journée ont été programmés samedi à 14h00, à l'exception de NRB Teleghma - US Chaouia, prévu vendredi à partir de 15h00 et à huis clos au stade Bachir Khebaza de Teleghma.

Le public sera absent dans quatre autres stades au cours de cette 22e journée, en raison de la sanction qui pèse actuellement sur les clubs hôtes. Il s'agit de MC El Eulma - US Souf, SKAF Khemis Meliana - GC Mascara, SC Mecheria - RC Kouba et ES Ben Aknoun - WA Boufarik.