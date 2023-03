Algérie: La femme à l'honneur lors d'une rencontre-débat tenue à Alger

ALGER — Le Système des Nations unies a organisé mercredi à Alger, dans le cadre des célébrations de la Journée internationale des femmes, une rencontre-débat sous le thème "Parcours de femmes, réalisations et défis nationaux et internationaux".

La rencontre a mis en avant des femmes "remarquables", issues de différents horizons, qui ont contribué à faire progresser la question des droits des femmes aux niveaux national et international.

Elle s'est tenue en présence notamment de l'Envoyée spéciale chargée des Grands partenariats internationaux au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Leila Zerrougui, de l'ambassadrice de Turquie en Algérie, Mahinur Ozdemir Goktas et de la présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Ibtissam Hamlaoui.

Le premier a abordé le thème du "leadership au féminin" et le second a porté sur "la digitalisation : pour un monde plus inclusif".

Lors d'une allocution prononcée à l'occasion de cette rencontre-débat, le Coordonnateur résident des Nations unies en Algérie, Alejandro Alvarez a indiqué que la célébration de la Journée internationale des femmes était avant tout "une occasion de faire le bilan des progrès qu'il reste à accomplir partout dans le monde pour atteindre l'égalité entre les sexes, assurer l'autonomisation des femmes et faire valoir le rôle transformateur que jouent les femmes dans nos sociétés".

Soulignant que la poursuite d'un monde pacifique, prospère et durable passe par la garantie de l'égalité d'accès des femmes et des filles à l'éducation, aux soins de santé, à un travail décent, aux opportunités et à la représentation dans les processus de prise de décisions politiques et économiques, M. Alvarez a néanmoins mis l'accent sur la lenteur des progrès dans ce domaine.

Citant le rapport 2022 sur les Objectifs de développement durable dans le monde, il a fait, entre autres, savoir qu'au rythme actuel, cela va prendre encore 40 ans pour que les femmes soient au même niveau de représentation politique que les hommes.

Selon lui, la révolution digitale offre un potentiel accélérateur extraordinaire dont les femmes ont commencé à s'emparer partout dans le monde, y compris en Algérie.

"Le numérique est en effet un outil puissant contre les inégalités et les disparités, mais s'il est accessible à tous", a-t-il souligné, relevant, à ce titre, que la Journée internationale des femmes 2023 a été placée sous le thème: "Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l'égalité des sexes".

A la fin de la rencontre, le Système des Nations unies a rendu un vibrant hommage à Mme Leila Zerrougui, "pour ses années de leadership exceptionnel et son mandat remarquable au sein des Nations unies".

Une vidéo retraçant les plus importantes étapes du parcours de l'ancienne responsable onusienne a notamment été projetée.