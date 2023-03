Algérie: Ligue des champions - La JSK à une victoire des quarts, match difficile du CRB devant le Zamalek

ALGER — La JS Kabylie recevra les Angolais de Petro Atlético avec la ferme intention de glaner les trois points de la victoire, un impératif succès qui lui ouvrira les portes des quarts de finale de la Ligue des champions, alors que l'autre représentant algérien, le CR Belouizdad, défiera à domicile les Egyptiens du Zamalek dans une belle affiche nord-africaine, à l'occasion de la 5e journée de la phase de poules, prévue vendredi et samedi.

La JSK, 2e du groupe A (7 pts), s'est relancée dans la course à la qualification grâce à son succès réalisé lors de la précédente journée à domicile face aux Congolais de l'AS Vita Club (2-1).

Les "Canaris", qui vont bénéficier du retour du milieu de terrain Salim Boukhanchouche, remis d'une blessure, n'auront pas trop de calculs à faire, puisqu'ils devront coûte que coûte s'imposer pour sceller leur qualification au prochain tour, avant la 6e et dernière journée.

"On a réalisé une victoire difficile face à l'AS Vita Club, mais on doit garder les pieds sur terre et bien préparer le prochain match face au Pétro de Luanda. La victoire nous garantira la qualification et on ne doit pas rater cette occasion", a affirmé le défenseur de la JSK Moussa Benzaïd, auteur du but égalisateur face aux Congolais de l'AS Vita Club, et désigné par la CAF dans l'équipe type de la 4e journée.

La JSK devra encore une fois se passer des services du défenseur et capitaine Badreddine Souyad, et du latéral gauche Sabri Cheraïtia, blessés.

De son côté, la formation angolaise (3e, 4 pts) jouera sa dernière carte, un deuxième revers de rang étant synonyme d'élimination.

Le Chabab de Belouizdad, 2e du groupe D (6 pts), sera de son côté en appel face à un sérieux client : les Egyptiens du Zamalek (3e, 4 pts), qui s'est relancé grâce à son dernier succès décroché "at home" face au leader du groupe, l'ES Tunis (3-1).

Les coéquipiers de Sofiane Bouchar seront appelés à sortir le grand jeu pour passer l'écueil égyptien, considéré comme l'un des spécialistes de cette prestigieuse compétition avec ses cinq trophées à son palmarès.

Une victoire permettra au triple champion d'Algérie de faire un grand pas vers les quarts de finale."Maintenant, nous sommes en deuxième position derrière l'EST. Je pense que tous les clubs de notre poule ont une chance de passer. Il faudra enchaîner contre le Zamalek pour augmenter nos chances de se qualifier en quart de finale", a assuré l'entraîneur tunisien du Chabab, Nabil Kouki.

Dans l'autre match du groupe D, l'Espérance, où évoluent les deux internationaux Algériens Mohamed Amine Tougaï et Ryad Benayad, se rendra en Libye pour défier les Soudanais d'Al-Merreikh et valider, en cas de succès, son billet au prochain tour.

Le point avant la 5e journée

Le point du groupe A avant le déroulement de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football, prévue samedi:

JS Kabylie (Algérie) - Petro Atlético (Angola) 20h00

AS Vita Club (RD Congo) - WA Casablanca (Maroc) 14h00

Classement : Pts J

1). WA Casablanca 9 4

2). JS Kabylie 7 4

3). Petro Atlético 4 4

4). AS Vita Club 3 4

Déjà jouées:

Petro Atlético - JS Kabylie 0-0

WA Casablanca - AS Vita Club 1-0

JS Kabylie - WA Casablanca 1-0

AS Vita Club - Petro Atlético 1-2

WA Casablanca - Petro Atlético 1-0

AS Vita Club - JS Kabylie 1-0

JS Kabylie - AS Vita Club 2-1

Petro Atlético - WA Casablanca 0-2

Reste à jouer:

6e et dernière journée (31 mars - 1e avril 2023):

WA Casablanca - JS Kabylie

Petro Atlético - AS Vita Club.

NB: les deux premiers se qualifient en quarts de finale.

Le programme

Programme des rencontres de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football, prévues vendredi et samedi:

Vendredi, 17 mars:

Groupe D:

Al-Merreikh (Soudan) - ES Tunis (Tunisie) 14h00

CR Belouizdad (Algérie) - Zamalek (Egypte) 20h00

Groupe B:

Coton Sport (Cameroun) - Al-Ahly (Egypte) 17h00

Samedi, 18 mars:

Groupe A:

JS Kabylie (Algérie) - Petro Atlético (Angola) 20h00

AS Vita Club (RD Congo) - Wydad Casablanca (Maroc) 14h00

Groupe B:

Al-Hilal (Soudan) - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) 14h00

Groupe C:

Simba SC (Tanzanie) - Horoya AC (Guinée) 17h00

Vipers SC (Ouganda) - Raja Casablanca (Maroc) 17h00.

NB: les deux premiers de chaque groupe se qualifient aux quarts de finale.