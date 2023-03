Afrique du Nord: Intensifier les efforts pour promouvoir les échanges commerciaux entre l'Algérie et les pays africains

TINDOUF — L'intensification des efforts pour la promotion des échanges commerciaux entre l'Algérie et les pays africains est une nécessité, ont souligné au terme de leurs travaux mercredi à Tindouf les participants au séminaire national sur le thème "Dynamisation des échanges commerciaux avec les pays voisins au travers les postes frontaliers terrestres. Le poste Chahid Mustapha Benboulaid comme modèle".

Cette rencontre nationale, tenue les 14-15 mars au siège de l'Assemblée populaire de la wilaya, a permis aux participants de mettre en avant l'importance que revêtent les postes frontaliers terrestres dans la promotion des exportations et des échanges commerciaux avec les pays voisins.

Les intervenants, universitaires et cadres de différents secteurs, ont, à ce titre, mis l'accent sur la réalisation du poste frontalier algéro-mauritanien Chahid Mustapha Benboulaid appelé, en tant que pôle d'investissement, à appuyer l'économie nationale et promouvoir les échanges commerciaux avec les pays de l'Afrique de l'Ouest.

Le représentant du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, l'inspecteur Sid Ali Belhamri, a souligné que "la stratégie de l'Etat algérien porte sur l'ouverture des postes frontaliers terrestres, maritimes et aériens, et leur dotation en moyens nécessaires pour un véritable envol économique".

"L'Algérie est déterminée à dynamiser ses divers passages vitaux lui permettant de développer les échanges commerciaux dans les régions frontalières", a affirmé M. Belhamri, avant de mettre en exergue le rôle important que doit remplir le poste frontalier algéro-mauritanien à la faveur d'une véritable volonté pour le développement de l'économie nationale".

De son côté, l'expert en questions stratégiques et de sécurité, Ahmed Mizab, a affirmé que le séminaire contribue "à mettre les visions en évidence à l'effet de fédérer les efforts pour booster l'essor commercial dans les régions frontalières et atteindre le développement escompté au travers le poste frontalier terrestre de Tindouf et, par ricochet, consolider l'économie nationale et des pays voisins.

Dans son intervention, le wali de Tindouf, Mohamed Mokhbi, a passé en revue une batterie de mesures incitatives de l'investissement et de développement du commerce extérieur qu'offre la wilaya de Tindouf, dont le réseau routier qui sera consolidé, en perspective, par la route reliant les deux postes frontaliers algéro-mauritaniens, la mise en place d'une base logistique à Tindouf susceptible de réunir les conditions de transport, exportation et importation des marchandises notamment.

Selon le chef de l'exécutif de la wilaya, le raccordement des différentes régions de la wilaya, dont les wilayas frontalières, en fibre optique devrait également encourager la communication et faciliter les échanges commerciaux avec les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest.

A ces efforts de développement vient se greffer la réalisation de la ligne ferroviaire devant relier la région de Tindouf, dans l'extrême Sud-ouest, au Nord du pays, pour servir de connexion entre les régions du Sahel et la Méditerranée.

Le programme de cette rencontre nationale prévoit une série de communications et exposés afférentes au thème, les expériences du le Groupe public de transport terrestre de marchandises et logistiques "Logitrans", l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, en sus d'autres axes liés aux zones franches, aux procédures fiscales et à la nouvelle loi sur l'investissement.

Cette rencontre a été mise à profit pour signer une convention de formation continue et d'échanges entre l'APW, le Centre universitaire de Tindouf Ali Kafi et l'Office national de développement et de promotion de la formation continue.