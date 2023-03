Afrique: Prix de l'excellence de la CAF - le roi Mohammed VI et Paul Kagame récompensés

Sa Majesté le roi Mohammed VI du Maroc et le président rwandais, Paul Kagame, ont respectivement reçu le 14 mars à Kigali, au Rwanda, le prix de l'excellence de la Confédération africaine de football (CAF) récompensant leurs réalisations exceptionnelles dans la discipline en 2022.

Le trophée " CAF president's outstanding achievement Award" a été remis par Patrice Motsepe, le président de la CAF, au cours de la cérémonie à laquelle ont assisté Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football association (Fifa), les présidents des cinquante-quatre associations membres de la CAF ainsi que de nombreuses légendes du football africain. C'est une reconnaissance des efforts consentis pour promouvoir le football et renforcer sa compétitivité et sa durabilité, a expliqué Patrice Motsepe avant de saluer l'engagement dont ont fait montre ces deux personnalités.

Sa Majesté le roi Mohammed VI et le président rwandais Paul Kagame ont été célébrés, selon la Fifa, comme deux chefs d'Etat qui ont contribué au changement dans leurs pays et ont cru aux ambitions de leurs peuples selon lesquelles le football peut changer de nombreuses choses dans le continent africain. Les efforts entrepris par le Maroc pour le développement du football, notamment dans l'acquisition des infrastructures de qualité pour l'organisation des grandes compétitions continentales et mondiales, ont été salués ainsi que son partage d'expérience avec les autres pays africains.

Prononçant le message du roi Mohammed VI, Chakib Benmoussa, ministre de l'Education nationale et du Sport du Maroc, qui l'a représenté, a respectivement rendu hommage au président de la Fifa pour son engagement pour le football africain et celui de la CAF pour son leadership et son action pour le rayonnement du football africain et la résurgence de la crédibilité des instances.

Le prix décerné, a-t-il justifié, est avant tout un hommage au génie de l'Afrique et de sa jeunesse éclatante. " Il représente à mes yeux une reconnaissance des choix que j'ai faits pour mettre en place les conditions propices à son expression et sa promotion. Car au- déla du sport, le football est le fruit de la construction sur la durée. Dans mon pays, j'ai tenu à faire du football un levier de réussite et de développement humain durable ", a souligné le roi Mohammed VI dans son message lu par son représentant. Et d'ajouter: " En plus d'être une passion et l'expression d'un talent créatif, le football est une vision d'avenir, un engagement de longue haleine, une gouvernance efficiente et transparente et un investissement dans les infrastructures autant que dans le capital humain. "

Le Maroc, a précisé le roi Mohammed VI, a décidé avec l'Espagne et le Portugal de présenter une candidature conjointe pour abriter la phase finale de la Coupe du monde 2030. " Cette candidature commune sera celle de la jonction entre l'Afrique et l'Europe, le Nord et le Sud de la Méditerranée, et entre les mondes africain arabe et euro-méditerranéen. Elle sera aussi une candidature de rassemblement autour du meilleur de part et d'autre et la démonstration d'une alliance de génie de créativité d'expérience et des moyens", a-t-il indiqué.

Le président rwandais a, quant à lui, exprimé sa profonde gratitude et sa reconnaissance de recevoir le Prix de l'Excellence 2022 de la CAF. Il a, par ailleurs, indiqué que le sport en général et le football en particulier a aidé le Rwanda à surmonter les défis historiques auxquels il a fait face et contribué à unifier le peuple rwandais. Le continent africain, a-t-il affirmé, dispose de grands footballeurs, saluant notamment les performances des Lions de l'Atlas au mondial du Qatar qui, selon lui, ont constitué "une source de fierté et d'honneur pour tous les Africains".

Paul Kagame a aussi transmis ses félicitations au roi Mohammed VI pour cet exploit "important" de l'équipe du Maroc qui doit, selon lui, constituer une source d'inspiration