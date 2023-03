Angola: João Lourenço défend le cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine

Luanda — Le Président angolais, João Lourenço, a déclaré ce mercredi que l'Angola continuait de travailler avec ses partenaires internationaux, pour la recherche immédiate d'un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine.

S'adressant à un journal japonais, à la fin de sa visite de travail au Japon, le Chef de l'État angolais a indiqué que l'Angola défend la voie du dialogue pour parvenir à la paix.

A propos, il a dit être nécessaire d'adopter une solution qui ne menace pas la paix et la sécurité internationales, soulignant que l'Angola était favorable à un cessez-le-feu.

"Nous condamnons la guerre et travaillons, avec d'autres partenaires internationaux, pour parvenir rapidement à un cessez-le-feu et entamer des négociations, afin de parvenir à une paix durable, non seulement pour l'Europe, mais pour le monde", a-t-il souligné.

Selon lui, le conflit entre la Russie et l'Ukraine finit par atteindre la planète entière, vu qu'il a créé la plus grande crise humanitaire après la Seconde Guerre mondiale, et une crise alimentaire et énergétique majeure.

Le conflit dure depuis le 24 février 2022, date à laquelle le Président russe, Vladimir Poutine, a annoncé une "opération militaire spéciale" dans l'est de l'Ukraine.

Selon plusieurs organisations internationales, la guerre a déjà généré, en plus d'un an, des dizaines de milliers de morts, des millions de réfugiés et de déplacés internes, des villes bombardées, en plus d'un effondrement de l'économie ukrainienne.

D'après le Chef de l'État angolais, ce conflit russo-ukrainien affecte également d'autres États, comme l'Angola, en augmentant le coût des aliments importés.

"L'Angola, bien que producteur de denrées alimentaires, en importe une bonne partie, notamment du blé et d'autres céréales qui, en les important, dépassent actuellement le prix fixé avant le début du conflit", a-t-il déploré.

Par ailleurs, l'homme d'État a parlé de la diplomatie angolaise, qu'il a jugée très dynamique, utilisée pour la construction de la paix et de la sécurité mondiale.