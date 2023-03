Congo-Kinshasa: La CENCO et de l'ECC recommandent à la CENI clarifier la question des Centres d'inscription non retrouvés sur terrain

La Mission d'observation électorale de la CENCO et de l'ECC recommande à la CENI de clarifier la question des centres d'inscription non retrouvés sur terrain, documentés par cette mission. Elle lui demande aussi d'organiser en toute urgence et à tous les niveaux des inventaires des matériaux électoraux sensibles commis à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs.

C'est ce qu'indique le Rapport d'étape d'observation électorale sur l'inscription des électeurs en République Démocratique du Congo Première dans la première aire opérationnelle, publié ce mercredi 15 mars au Centre interdiocésain à Kinshasa.

Les données collectées et analysées, sur base des formulaires conçus par cette mission d'observation ont porté sur les thématiques relatives à l'Administration électorale, à l'Education civique et parties prenantes, à l'Inscription des électeurs dans les Centres d'inscriptions et aux incidents constatés pendant la période.

L'ECC et la CENCO demandent aussi à la CENI de publier les statistiques des enrôlés par centre d'inscription.

La mission demande au gouvernement de décaisser systématiquement les fonds destinés aux opérations électorales conformément au plan de décaissement convenu avec la CENI afin d'éviter de compromettre la mise en oeuvre du calendrier électoral et occasionner ainsi le report des élections dont, auquel cas, seul le Gouvernement en portera toute la responsabilité.

Mais aussi de " renforcer la sécurité dans les zones de conflit, en particulier dans les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Mai-Ndombe (territoire de Kwamouth), afin de permettre aux citoyens congolais de participer à l'opération de l'identification et enrôlement des électeurs dans la quiétude et éviter de compromettre la mise en oeuvre du calendrier".

Il lui est aussi recommandé d'assurer convenablement la sécurité du matériel électoral sensible.

Aux cours et tribunaux, l'ECC et la CENCO demandent d'organiser des procès publics voire des audiences foraines afin que les citoyens et les partenaires internationaux soient éclairés sur les conditions dans lesquelles les matériels électoraux sensibles se sont retrouvés entre les mains des individus n'en ayant pas qualité.