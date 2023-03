Afrique Centrale: Le Chef de l'Etat est attendu au Cameroun dans le cadre du Sommet de la CEMAC

Le Président de la République, S.E. Ali Bongo Ondimba prendra part au 15ème Sommet Ordinaire des Chefs d'Etat de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), qui se tiendra le 17 mars 2023, à Yaoundé, en République du Cameroun, sous le thème " Faire de la CEMAC, en 2025, un espace économique intégré et émergent, où règnent la sécurité, la solidarité et la bonne gouvernance, au service du développement humain ".

Les questions inscrites à l'Ordre du jour du Sommet ont trait aux conclusions de la réflexion sur le Franc CFA en Zone CEMAC, aux réformes en cours de la CEMAC, et au financement de la Communauté par la Taxe Communautaire d'Intégration (TCI), entre autres sujets.

Le Sommet sera également l'occasion pour les Présidents du Congo et du Cameroun, de présenter leurs communications respectives sur le programme des Réformes Economiques et Financières de la CEMAC (PREF-CEMAC) et sur le dossier de la rationalisation des Communautés Economiques Régionales d'Afrique Centrale.

Comme à l'accoutumée, les Chefs d'Etat examineront les rapports des Organes de la CEMAC tels qu'inscrits à leur Agenda.

Le Sommet procèdera également au renouvèlement des plus hauts responsables des organes et institutions internes à la CEMAC, conformément au principe de rotation par ordre alphabétique des Etats membres institué le 17 janvier 2010 à Bangui, en République Centrafricaine.

A l'issue de ce Sommet interviendra la passation de charges entre SE Paul Biya, Président de la République du Cameroun, Président en Exercice de la CEMAC et S.E. Faustin Archange Touadera, Président de la République Centrafricaine.

Pour rappel, ce 15ème Sommet Ordinaire des Chefs d'Etat fait suite aux différents Sommets Extraordinaires qui se sont tenus en 2019 et en 2021 au Cameroun, et qui ont traité respectivement de la situation économique et monétaire dans la zone CEMAC, ainsi que de la situation macroéconomique dans la CEMAC et les mesures de redressement.