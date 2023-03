Angola: Cuando Cubango prévoit d'augmenter sa production d'énergie d'ici 2040

Menongue — La province de Cuando Cubango envisage d'augmenter cinq fois plus la production d'électricité d'ici 2040, avec la construction de petits barrages hydroélectriques sur les chutes de Liapeca, Cutato, Caquima et Solar, pour améliorer le niveau de vie de la population.

La production d'électricité est actuellement estimée dans les neuf municipalités à 50 Mégawatts (MW), grâce à des centrales thermiques, mais en 2024, elle atteindra 235 à 326 Mégawatts, avec 80% de la consommation devant être concentrée à Menongue, capitale du Cuando Cubango.

Cette prévision a été annoncée aujourd'hui, mercredi, à Menongue, par le consultant de la société "Gesto Energy Consulting ", Miguel Pita, lors de la présentation du projet intitulé " Cuando Cubango Energie 2040 ", ayant expliqué que l'actuel parc de production d'électricité de la province se compose de turbines et de moteurs thermiques conventionnels.

L'étude a analysé trois technologies, thermique, hydraulique et solaire, et en ce qui concerne l'hydraulique, une analyse environnementale a été réalisée avec différents critères qui ont permis d'évaluer le potentiel hydroélectrique, ainsi que son impact économique et social direct.

Le consultant a défendu la nécessité d'installer une ligne de transport d'énergie électrique à Cuando Cubango, en plus des sous-stations de Menongue et Cuchi, déjà prévues dans le plan d'action 2018/2022, en ajoutant deux nouvelles d'ici 2035, dans les municipalités de Cuito Cuanavale et Mavinga, toutes deux reliées par une ligne de 220 Kva.

Jusqu'en 2025, la principale priorité du projet sera l'électrification des centres municipaux et communaux encore dépourvus de services installés, à commencer par l'extension du réseau aux zones rurales.

Miguel Pita a expliqué qu'en 2040 l'extension du réseau électrique aux communautés rurales serait intensifiée et la mise en place de systèmes décentralisés dans les villages, principalement dans la province de Cuando Cubango.