Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 Mars 2023

Sénégal : A la veille de son procès- Tension près du domicile de l’opposant Ousmane Sonko

Nouvelle séquence politique tendue au Sénégal avant le procès pour diffamation de l’opposant Ousmane Sonko, prévu ce jeudi. Après un meeting qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes mardi à Dakar, la coalition d’opposition Yewwi Askan Wi a appelé à des marches ce mercredi à travers le pays, dont une à Dakar qui a été interdite par les autorités. Mais l'opposant a été finalement empêché de sortir de chez lui, illustrant les tensions en amont de la présidentielle de février 2024. (Source : Rfi)

Mali : Obtention du visa Schengen- Plus de 60% des membres du Cnt ont tenté

Plus de 60% des conseillers membres du Cnt ont tenté d’obtenir le Visa Schengen. Nos tentatives de rentrer en contact avec certaines représentations diplomatiques sont restées sans réponse. Mais, selon des informations confidentielles qui nous sont parvenues du Cnt avec des copies d’attestations d’absence délivrées à des honorables membres de l’organe législatif de la transition malienne,60% de leur effectif ont demandé le visa soit pour se rendre en France, en l’Italie, en Espagne ou en Allemagne. Sur les 60%, 97% n’ont pas obtenu le Visa pour des raisons souvent liées à l’objet même du voyage non élucidé dans le dossier. En attestent les motifs de rejets qui leur ont été notifiés. (Source : abamako.com)

Côte d’Ivoire : Lutte contre le terrorisme – Le Canada investit environ 15,5 milliards Fcfa

« 35 millions de dollars canadiens soit 15,5 milliards Fcfa”, c’est le budget alloué par le gouvernement canadien pour en venir à bout de l’hydre terroriste en Afrique de l’Ouest, a révélé Anderson Blanc, ambassadeur du Canada en Côte d’Ivoire, au cours d’un entretien exclusif à Abidjan.net. Cet appui financier, reversé à l’Academie Internationale de Lutte Contre le Terrorisme (AILCT) de Jacqueville, une structure internationale qui a pour vocation de former au niveau stratégique, opérationnel et tactique les cadres africains dans la lutte contre le terrorisme témoigne de fort belle manière des rapports “étroits et cordiaux” qu’entretiennent les deux pays. (Source : Abidjan.net)

Niger : Alumni du Yali - Ouverture à Niamey du 1er Sommet

Les travaux du 1er sommet des Alumni du Young Africain Leaders Initiative (Yali), se sont ouverts, le mercredi 15 mars 2023 à Niamey, sous la présidence de la Ministre de l’industrie et de l’Entreprenariat des Jeunes, Magagi Gourouza Salamatou, marraine de ce 1er sommet. C’est le Centre Régional de Leadership de Dakar, en collaboration avec l’Association YALI RLC Niger et l’USAID, qui organise ce 1er forum sous le thème « le Pari d’un Leadership constructif dans un contexte d’insécurité, de crise migratoire et de menaces environnementales »Ce premier sommet offre un cadre d’échanges, de partages d’expériences, de développement du partenariat, de renforcement de capacités, mais également de promotion des réalisations et impacts au sein des communautés. Cette cérémonie, note-t-on, s’est déroulée en présence des présidents des institutions de la République, des membres du gouvernement, des membres du corps diplomatique, du gouverneur de la région de Niamey, des Alumni du Yali, et de plusieurs autres invités. (Source : Anp)

Burkina Faso : Violences racistes en Tunisie- 64 burkinabè de retour au pays natal

« Ils s’en prenaient à nous dans les rues, dans les boutiques à travers des injures, des coups ou des cailloux…On est resté enfermé à la maison pendant au moins deux semaines…On ne pouvait plus travailler… ». Ce sont autant de témoignages qui font froid dans le dos de la soixantaine de nos compatriotes rentrés de Tunis en fin d’après-midi ce 15 mars 2023. A l’aéroport international de Ouagadougou où ils ont été accueillis par, en premier, le ministre en charge des Burkinabè de l’extérieur, Jean Marie Karamogo Traoré, ils ont été invités à ne pas céder au découragement et à vite se réintégrer dans la société qui est la leur. (Source : aouaga.com)

Guinée : Convoqué par la Crief - Voici « pourquoi » Kassory a boudé l’audience de ce mercredi…

L’ancien Premier Dr Ibrahima Kassory Fofana, n’a pas comparu le mercredi 15 mars 2023, devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief) où il était attendu. C’est peu avant 16h que son dossier a été appelé à la barre par le président de l’audience, Francis Kova Zoumanigui. Ni lui (le prévenu, ndlr), ni ses avocats n’étaient présents. Ayant constaté cet état de fait qu’il a qualifié de « refus » de comparaître le juge a décidé de renvoyer l’affaire au 20 mars prochain. Le procès-verbal de refus de se présenter à l’audience se trouve verser au dossier de la procédure. (Source : africaguinee.com)

Rca : Paoua- Du matériel agricole pour des populations vulnérables

Une centaine de femmes dont une majorité de veuves et une trentaine d’orphelins de Paoua, chef-lieu de la préfecture de Lim-Pende, ont reçu, le 1er mars 2023, un lot de matériels agricoles offert par le Bureau régional de la MINUSCA. L’objectif recherché à travers cette action est de permettre aux bénéficiaires, qui sont des victimes de conflits, d’initier des activités génératrices de revenus - Les bénéficiaires sont les membres du groupement « Organisation Paysanne Rurale de Base (OPRB) » ; créé en 2012 et composé de 106 veuves, 39 femmes abandonnées (par leurs maris) et 28 orphelins. L’OPRB bénéficie de cette assistance de la MINUSCA après de nombreuses sollicitations selon sa présidente, Henriette NGAKOUTOU. (Source : abangui.com)

Rdc : Pour soutenir les Fardc- Un appel à la mobilisation générale

Un appel à la mobilisation générale pour soutenir les Forces armées de la République démocratique du Congo (Fardc) a été lancé, mardi, par le président ad intérim de l’Assemblée provinciale du Sud-Kivu, à l’ouverture de la session extraordinaire de cet organe délibérant.« Nous devons soutenir les FARDC au front contre l’agression rwandaise sous couvert du M23 », a déclaré le président ad intérim de l’Assemblée provinciale du Sud-Kivu, Norbert Bisimwa Yabe Ntaitunda.Il est revenu sur les directives du Chef de l’Etat, Felix Tshisekedi dans le sens de la lutte contre toute forme de clientélisme, de népotisme, de trafic d’influence, de corruption ainsi que de détournement des deniers publics. (Source : Acp)