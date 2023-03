Afrique: Des Congolais buteurs en clubs avant le match RDC contre la Mauritanie

Les Léopards de la République démocratique du Congo seront en double confrontation, le 24 mars, au stade TP Mazembe de Lubumbashi, et le 28 mars; au stade de la Capitale à Nouakchott, contre les Mourabitounes de la Mauritanie.

Deux rencontres des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en Côte d'Ivoire. A quelques jours de ces deux rencontres, les internationaux congolais retenus sur la liste du sélectionneur Sébastien Desabre affichent une forme étincelante.

Le défenseur central Chancel Mbemba a été buteur le week-end dernier lors du match nul de deux buts partout entre son club Olympique de Marseille et Strasbourg. Le Congolais a ouvert la 49e minute. Le club de cannebière est deuxième de la L1 française avec 56 points à la 27e journée. L'autre défenseur central international buteur le week-end, c'est Arsène Zola.

L'ancien joueur du Tout-Puissant Mazembe a marqué le premier but lors de la victoire de Wydad Athletic Club de Casablanca face à Petro Athletico à domicile à Luanda en Angola, en quatrième journée de la phase des groupes de la Ligue des champions d'Afrique. Wydad l'a emporté par deux buts à zéro, et occupe la première place du groupe A avec 9 points, devant la Jeunesse sportive de Kabylie, Petro Athletico de Luanda et l'AS V.Club de Kinshasa. Et Arsène Zola s'est imposé dans l'axe de la défense du club de Casablanca au point d'attirer l'attention du sélectionneur Sébastien Desabre.

Parti de Marseille, Cédric Bakambu fait le bonheur de l'Olympiakos de Pirée en D1 Grèce. Il a été buteur le dimanche 12 mars lors de la victoire de son club sur la pelouse de l'AEK Athènes. Le Congolais a inscrit le deuxième but de son équipe vainqueur par trois buts à un, avant d'être remplacé à la 72e minute. Après 22 sorties avec l'Olympiakos, Cédric Bakambo compte 13 buts, étant pratiquement le meilleur buteur de la saison régulière en D1 grecque.

Le latéral gauche Arthur Masuaku a été buteur en Turquie, lors de la victoire de Besiktas face à Basaksehir par deux buts à zéro. L'ancien joueur de West Ham a marqué le deuxième but à la 55e minute. Son compatriote Jackson Muleka est resté sur le banc, en rude concurrence depuis l'arrivée du Camerounais Vincent Aboubakar, premier buteur lors de ce match. Besiktas est actuellement troisième du championnat avec 46 points à la 24e journée, derrière Galatasaray le leader (60 points) et Fenerbahce (51 points).

Entré en jeu à la 65e minute, l'ailier Silas Katompa a été marqué pour Stuttgart qui était mené par l'Eintract Francfort. Le Congolais ancien du Paris FC et du FC MK de Kinshasa a donc évité la défaite à son club, inscrivant de ce fait son quatrième but cette saison en Bundesliga (D1 allemande). Stuttgart est 16e avec 20 points à la 24e journée, menacé de relégation. Meschak Elia a, pour sa part, signé un doublé lors de la victoire de Young Boys de Berne face à Sion, en D1 Suisse. Young Boys a remporté la partie par quatre buts à zéro. Le Congolais et les siens sont premiers au championnat suisse, avec 51 points à la 24e journée.

Outre les joueurs retenus au sein de la sélection, d'autres Congolais se sont illustrés au cours du week-end en clubs, comme Landry Dimata, auteur d'un doublé lors du nul de deux buts partout entre son club, Nec Nimègue, et Utrecht, en D1 Pays-Bas. Non retenu par Desabre, Jonathan Bolingi a été l'artisan de la victoire Burinam Utd sur le terrain de Nong Bua Lamphu (zéro but à un) à la 25e journée du championnat de Thailande. Ce but marqué à la 23e minute est son septième de la saison. Signalons aussi le triplé de l'attaquant Jean Baleke Othos lors de la victoire de Simba SC sur Mtibwa (trois buts à zéro), au championnat de la Tanzanie élu du reste homme du match. L'on rappelle aussi le but de neo-international Gaëtan Loamba Laura avec Samsunspor en D2 turque. Il compte déjà 11 buts depuis le début de la saison.