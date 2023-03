Congo-Brazzaville: Émulation - 24 élèves du lycée Savorgnan-de-Brazza A et B primés

Les vingt-quatre élèves ont été primés par l'Association des anciens du lycée de la libération (ALL), le week-end dernier, à l'issue de l'émulation du premier trimestre de l'année scolaire en cours.

La douzième édition de l'émulation qu'a organisée l'ALL s'inscrit dans l'optique d'encourager les meilleurs élèves des deux lycées Savorgan-de-Brazza, notamment les trois premiers de chaque niveau et série. " Nous prouvons aujourd'hui que la démarche d'organiser des émulations pour primer les meilleurs élèves a su prendre son essor par la pérennisation de celle-ci pour la onzième fois... Et plus que jamais, nous menons une réflexion pour trouver un format qui permettra de primer encore plus les meilleurs de chaque lycée et ainsi toujours encourager l'excellence. Car, depuis la nuit des temps et à tous les degrés de culture, l'émulation est toujours utile aux individus et aux sociétés. Et l'éducation ne fait pas exception ", a signifié le président de l'ALL, Aaron Makinou.

L'objectif principal de cette émulation est de booster les énergies, les équipes à se motiver encore plus, à se donner les moyens pour atteindre les objectifs, a expliqué Aaron Makinou, indiquant aux élèves que l'objectif pour les secondes c'est d'arriver en première, et les premières en terminale, enfin l'objectif pour les terminales c'est de décrocher le baccalauréat et d'aller à l'université. Pour y arriver, et comme dans un ordre logique, il les a invités à avoir toujours le désir d'imiter, d'égaler et de surpasser l'autre.

Les premiers de chaque niveau

S'agissant de la seconde, les élèves ci-après ont été primés : Nathanaël Mascilliman Ndeko, élève en seconde A4, au lycée Savorgnan B, pour une moyenne de 13,42 ; Dieumerci Massoumou, élève en seconde C5, au lycée Savorgnan A, 15,54. Quant à la classe de première, Marianne Elysah Balongana Milongo, élève en première A4, Savorgnan B, 14,38 ; Cedril Eldana Kinkonda, première C, Savorgnan A, 13,53 ; Rodelvie Géofrina Mouanga, première D2, Savorgnan A, 13,80. Enfin, s'agissant de la terminale, Tedyche Bounga Baniakina, terminale A1, Savorgnan B, a obtenu 12,26 de moyenne ; Anrice Rochkat Paolette Malanda, terminale C, Savorgnan A, 12,71 ; et Charlène Ephrim Kangala, terminale D2, Savorgnan B, 11,61.

Symboliquement, des prix ont été remis pour encourager les lauréats à fournir plus d'effort dans le travail. L'un des vingt-quatre lauréats, Charles Fertyle Junior Mountsamboté, élève en classe de Première A3 au lycée Savorgnan B, a réagi: " Nous remercions l'association pour ce prix qui est un véritable stimulant. Merci de penser à nous. Nous remercions aussi les professeurs ainsi que nos parents. Les Français disent souvent : "A cheval donné, on ne regarde pas les dents". Peu importe le prix, nous remercions l'association. "

Pour sa part, l'élève Cedril Eldana Kinkonda, en première C au lycée Savorgnan A, n'a pas elle aussi caché ses sentiments. " C'est un grand honneur pour nous de recevoir ce prix. Nous remercions l'association, les professeurs ainsi que les parents, parce que c'est grâce à eux que nous avons réalisé ces résultats. " Il en est de même pour Désirée Gassaï, parent de l'élève Roch Gassaï, en classe de terminale, qui a exprimé sa joie de venir soutenir les enfants, au nom de tous les parents.

De son côté, le proviseur du lycée Savorgnan-de-Brazza B, Gildas Mouegni Kipoutou, a remercié les lauréats. " On constate que les élèves qui sont là sont ceux qui avaient remporté les prix l'an dernier. Cette année vous avez composé dans des conditions du baccalauréat. Nous le ferons également pour le deuxième trimestre. Une manière de vous préparer dans des conditions du baccalauréat. Nous vous encourageons à demeurer sur cet élan. Nous vous demandons de vous éloigner des violences. Les antivaleurs sont à bannir au lycée Savorgnan-de-Brazza. Je félicite aussi l'équipe de maîtrise ", a déclaré le proviseur.

Basée en France, l'ALL oeuvre avec ses propres moyens dans la mise en valeur de ce lycée, en passant par les activités comme cette émulation. Elle a déjà réalisé par le passé plusieurs actions au sein du lycée, à savoir la promotion de la culture ; la pérennisation de l'esprit de fraternité ; la valorisation du lycée ; la sécurisation du bâtiment E ; la pose de grilles métalliques ; la dotation de plusieurs ordinateurs ; la réfection des toilettes dédiées aux élèves ; l'organisation des émulations tous les ans.