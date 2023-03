Congo-Brazzaville: Partenariat - L'Université Marien-Ngouabi et Congorep signent une convention

Les sociétés Perenco et Congorep ainsi que l'Université Marien-Ngouabi (UMNG) sont désormais liées par une convention de partenariat école-entreprise. Le but est de déterminer les conditions de partenariat entre les parties pour l'accueil, la formation, l'insertion professionnelle des étudiants de l'Université Marien-Ngouabi.

Dans le but de rendre l'accord dynamique et pérenne, l'UMNG s'engage, entre autres, à mettre à la disposition de Perenco et de Congorep, dans le cadre d'une convention de stage individuelle, ses étudiants de 2e et 3e années de licence pour la sélection des profils des stages académiques ou d'imprégnation en alternance et, ses étudiants diplômés pour la sélection des profils des stages d'immersion ; informer la direction des sociétés Perenco et Congorep de l'organisation des activités publiques des établissements de l'UMNG concernés par cette convention (journées portes ouvertes, cérémonies de remise de diplômes, forum, etc. ) et l'y inviter expressément ; réserver à Perenco et Congorep des espaces de communications lors de ses activités afin de leur assurer la visibilité ; prendre connaissance du règlement intérieur de Perenco et Congorep et informer les étudiants stagiaires qu'ils doivent s'y conformer.

Dans son article 3, l'accord fait obligations à Perenco et Congorep d'accueillir en stage académique ou d'imprégnation et d'immersion les étudiants de l'UMNG pour une durée de six semaines à six mois au maximum ; de planifier l'alternance cours/stage en tenant compte du calendrier académique ; d'assurer l'encadrement technique des étudiants stagiaires par un tuteur qui évaluera aux échéances définies et informera régulièrement l'université de l'évolution du stage ; de permettre des visites en entreprise aux étudiants de l'UMNG ; de tenir informer l'université des tests de recrutement en adéquation avec les parcours que proposent les établissements ; de participer raisonnablement dans les limites d'accords spécifiques à définir, à l'amélioration du plateau technique dans les établissements (...).

" Perenco et Congorep, ce sont les deux sociétés soeurs qui sont très fières de pouvoir s'engager dans ce partenariat de trois ans aux côtés des établissements de l'UMNG afin de faciliter l'insertion professionnelle et socioéconomique de ses étudiants. Nous collaborons à l'effort éducatif de la République, nous appuyons déjà dès cette année en stage des étudiants de 2e et 3e années et également des jeunes diplômés issus de l'Ecole nationale supérieure polytechnique, de l'Institut supérieur de gestion et de la Faculté des sciences et techniques. Ils sont intégrés dans nos équipes de Pointe-Noire, tant dans des fonctions opérationnelles que dans les fonctions de support. Ces jeunes peuvent aussi mettre en pratique le savoir acquis pendant la formation à l'épreuve de la vérité professionnelle ", a commenté le directeur général de Perenco.

Dans son article 5, il est convenu entre les deux parties que la responsabilité de Perenco et Congorep en matière d'offre de stage ne s'étendra que dans les limites exigées par les besoins d'organisation et de fonctionnement de leurs services.

Pour le président de l'UMNG, la signature de cet accord est une réponse appropriée à cette problématique d'emploi, d'insertion professionnelle pour laquelle l' université ne cesse de consentir d'importants efforts. " A cet effet, nous nous félicitons aujourd'hui pour ce pas franchi dans l'accomplissement de cet accord de coopération ; seulement, nous serons encore plus heureux le jour où nous allons féliciter les premiers produits de l'UMNG en stage à Perenco Congo, voir Congorep. Cet accord est un petit pas dans l'espace académique, un pas de géant pour l'UMNG ", a indiqué le Pr Gontran Ondzotto.

A noter que la présente convention est établie pour une durée de trois ans renouvelables. Le renouvellement se fera toutefois après une évaluation, sous la forme d'un bilan des actions engagées au cours de la convention écoulée.