Congo-Kinshasa: Disparition - Lokassa ya Mbongo a tiré sa révérence

Virtuose de la guitare rythmique dont il avait commencé à gratter les cordes depuis ses 14 ans, le musicien congolais Lokassa ya Mbongo, né en 1946, immortalisé dans plusieurs chansons des stars congolaises, est décédé le 15 mars aux États-Unis à l'âge de 77 ans.

De la génération de Sam Mangwana, Dizzy Mandjeku, Nyboma, etc., Lokassa Kasia Denis, alias Lokassa ya Mbongo, n'a pas toujours joui de la même notoriété qu'eux. Dans le milieu de la musique assurément et des mélomanes avertis de l'époque, il l'était écouté. Mais aujourd'hui, son nom est plutôt connu pour une autre raison. Nombre de ses pairs l'ont souvent cité dans leurs chansons sous le pseudo " Lokassa ya mbongo, ya dollar ". Et donc, pour plusieurs de la génération actuelle, il est assimilé à un mécène alors que son mérite, bien grand, est tout autre. Son apport est indéniable dans un bon nombre de titres congolais dont des tubes à l'instar de "Kaful Mayay" de feu Tabu Ley.

Un autre grand guitariste et surtout chanteur célèbre, Jean Goubald, en apprenant la disparition de son aîné, a dit sur un ton admiratif : " Je l'ai connu de loin, mais c'est un des virtuoses de la guitare congolaise ". Dommage que la musique congolaise pèche si souvent en mettant plus en avant ses chanteurs que leur base arrière, pour la plupart des musiciens talentueux. Les stars, ce sont les chanteurs qui finissent par prendre toute la place jusqu'à faire ombrage aux instrumentistes qui exercent leur talent au même titre qu'eux, avec leur voix portée par le micro.

Ainsi, Lokassa ya Mbongo qui a marqué de son doigté la rumba congolaise est presque méconnu à ce jour. Pourtant, il est à classer parmi les pionniers à exceller avec la guitare rythmique. Les jeunes mélomanes doivent retenir qu'il est de la trempe de ceux qui ont contribué au renom de la rumba. Ce, à l'instar de ses pairs Charles Déchaud Mwamba, Casimir Mutshipule alias Casino, Pierre Monongi Mpia alias Porthos, Bopol Mansiamina, Léon Bombolo alias Bohlen, Lutumba Simaro, Vata Mombasa, Lele Nsudi qui, pour la plupart, se sont révélés comme lui des auteurs-compositeurs doués.

Bien jeune encore, Lokassa ya Mbongo se lance dans la musique au milieu des années 1960. Il entame sa carrière au côté du soliste Guvano Mwana Vangu dans l'orchestre Diamant bleu. Son passage dans l'African Fiesta National en 1968 a forgé son talent pendant les dix ans qu'il y a fait. Il nous revient qu'en compagnie de Jean-Pierre Attel Mbumba en solo, Futu Augustine (Faugus Izeidi), le grand mi-solo et Joseph Mwena à la contrebasse, l'orchestre avait un formidable quartet de guitares.

African All Stars et Soukous Stars

Quand au début et au milieu des années 1970 Lokassa ya Mbongo s'associe à Michelino, il en sort une série de titres appréciés dont le plus notable demeure le tube "Kaful Mayay" en 1973. Cinq ans plus tard, il a quitté Tabu Ley et l'Afrisa International et s'ouvre à de nouvelles perspectives. Avec Ringo Moya, ils se joignent à Sam Mangwana dans une aventure musicale en Côte d'Ivoire dans African All Stars. Le chanteur interprète avec succès les compositions de Lokassa mais le projet fait long feu malgré les albums "Assitou" (1981) et "Bonne année" (1982).

Notre guitariste rythmique chevronné s'établit à Paris en 1984. Cette nouvelle décennie où le Soukouss s'impose dans la musique congolaise et africaine lui réussit plutôt bien. Il s'illustre, avec le soliste Dally Kimoko et le bassiste Ngouma Lokito, tels les incontournables de la nouvelle tendance musicale qui tient en haleine les mélomanes. Par ailleurs, Lokassa en profite et sort l'album "Adiza" (1985). Lancé par la magie du Soukouss, Lokassa ya Mbongo fait véritablement ses preuves et vole allègrement, porté par les ailes de son talent entre Paris et l'Afrique de l'Ouest.

En requin de studio expérimenté, bien lui prend alors d'enchaîner de belles collaborations avec des grands noms de la rumba congolaise à l'instar d'Abeti, le duo Pepe Kalle et Nyboma ainsi que Kanda Bongo Man mais aussi d'autres stars africaines. En 1989 naît un nouveau groupe, les Soukous Stars et Lokassa se trouve réunit avec Ballou Canta, le guitariste Dally Kimoko et les chanteurs Lukombo Shimita, les Yondo Sisters et Neil Zitany.

Effacé des radars congolais, il explore de nouveaux horizons et sort "Lokassa ya Mbongo" en 2011. Et, c'est en Colombie où la rumba congolaise est bien prisée qu'il fait une tournée remarquable en 2016. Voilà donc un autre ambassadeur de la rumba qui vient de s'éteindre à 77 ans, après avoir entraîné plusieurs mélomanes du monde à s'éprendre passionnément de la musique qui avait créé son bonheur.