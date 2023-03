Afrique: Eliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023 - Vingt-cinq Diables rouges convoqués pour la double confrontation contre le Soudan du Sud

Paul Put, le sélectionneur national, a retenu vingt-cinq joueurs pour préparer la double confrontation contre le Soudan du Sud, comptant pour la troisième et la quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2023 décalée en janvier 2024 en Côte d'Ivoire.

Le premier match se disputera le 23 mars au stade Alphonse-Massamba-Débat à Brazzaville et le second le 27 mars sur un terrain neutre. La pression est sur les épaules des joueurs congolais qui doivent à tout prix remporter ces deux prochains matches pour consolider leur deuxième place et maximiser leurs chances de retrouver la phase finale de la CAN à laquelle ils n'ont plus participé depuis plus de huit longues années.

Le Congo qui reste sur une défaite concédée à Bamako et une victoire contre la Gambie lors des deux dernières journées doit soigner ses statistiques des doubles confrontations des troisième et quatrième journées.

C'est à ce moment de la compétition que les Diables rouges ont souvent raté leur qualification. Les Congolais n'ont pas participé à la CAN 2021 au Cameroun à cause du nul concédé à Eswatini. La CAN de l'Egypte 2019 leur avait également tourné le dos après la défaite concédée au Liberia. La clé de la qualification passera sans nul doute par le Soudan du Sud avant d'affronter à domicile le Mali avec un avantage psychologique conséquent.

Pour cette double confrontation Paul Put a apporté quelques nouveautés en convoquant pour la première fois le jeune Deo Gracias Bassinga. Le joueur des Diables noirs a ébloui les observateurs lors de la CAN U-20 au cours de laquelle il a terminé co-meilleur buteur avec quatre buts, notamment un triplé face à la Tunisie en quart de finale. Il est l'un des trois joueurs locaux avec le gardien Pavhel Ndzila et le défenseur Saikou Djigo.

Le sélectionneur national a fait appel à l'attaquant de Parme Gabriel Charpentier pour fêter sa première sélection avec les Diables rouges. En défense, le retour de Fernand Mayembo apportera de la sérénité au secteur qui a manqué de rigueur à Bamako lors de la lourde défaite 0-4 face aux Aigles du Mali comptant pour la première journée.

La liste des Diables rouges sélectionnés

Gardiens : Christoffer Mafoumbi (FC Differdange 03/ Luxembourg) , Pavhel Ndzila (AS Otohô/ Congo) Prince Koubassanath (KF Vushtrria /Kossovo)

Défenseurs : Nolan Mbemba (Le Havre AC /France) , Saikou Djigo (AC Léopards de Dolisie/Congo) Bryan Passi ( Charmois Niortais FC/ France) , Fernand Mayembo (AC Ajaccio/France) , Ryan Bidounga (CSKA 1948/ Bulgarie), Messie Biatoumoussoka (Botev Vratsa/ Bulgarie), Bradley Mazikou (Aris Salonique/ Grèce), Poaty Morgan (RFC Seraing/ Belgique).

Milieu du terrain : Harvy Ossété (Fc Saint Eloi Lupopo/ RDC), Durel Avounou ( Umraniyesport/ Turquie) , Fred Dembi (Red star FC / France) , Gaius Makouta (Boavista Porto FC/ Portugal) , Antoine Makoumbou (Cagliari / Italie) , Chandrel Massanga (FK Partizani Tirana/ Albanie).

Attaquants : Prestige Mboungou (Ajman club/ Emirats arabes unis), Mons Bassouamina (Pau Fc/ France), Bevic Moussiti Oko (Ankaragugu/ Turquie), Guy Mbenza (Al-Tai SC / Arabie saoudite), Thievy Bifouma (Ofi Crète/ Grèce), DeoGracias Bassinga (Diables noirs/ Congo), Yann Mabella (Royal Excelsior Virton/ Belgique) et Gabriel Charpentier ( Parme/ Italie).