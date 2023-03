Congo-Brazzaville: Formation - Les élèves sensibilisés aux métiers de transport et de la logistique

Le directeur général du Conseil congolais des chargeurs, Dominique Candide Fabrice Koumou Boulas, a organisé, le 11 mars, à Oyo dans le département de la Cuvette, une conférence sur le choix et l'orientation aux métiers de transport et de la logistique couplée à la sensibilisation aux questions de sûreté et de sécurité au profit des transporteurs fluviaux inter-urbains, des futurs bacheliers, des parents d'élèves et des responsables des administrations publiques et privées.

L'orientation à l'université étant un véritable casse-tête pour les nouveaux bacheliers, le Dr Dominique Koumou Boulas, initiateur du Centre Trainmar, une école d'excellence en logistique et transport à Pointe-Noire, a présenté aux élèves en fin de cycle secondaire les différents métiers de cette filière. Un domaine très stratégique qui débouche directement sur l'emploi. " Nous avons pensé que le moment était arrivé pour que nous puissions communiquer pour donner l'information aux parents sur le choix de l'orientation et sur les attentes du marché. Nous formons les enfants pour qu'ils deviennent des produits attractifs dans le marché. Nous ne formons pas des chômeurs", a-t-il indiqué.

Prenant la parole, la vice-maire d'Oyo, Antoinette Ashley Ambendet N'Guesso, a félicité Koumou Boulas pour cette initiative très louable, sollicitant la création d'une antenne du Centre Trainmar dans la localité. " Nous sollicitons l'ouverture d'une antenne Trainmar à Oyo pour former les enfants aux métiers de transport et de logistique ", a-t-elle avancé, au nom des élèves d'Oyo et d'Ollombo.

De son côté, le sous-préfet d'Oyo, José Tsono Ndzalé, a souligné que les domaines de transport et de la logistique deviennent aujourd'hui un levier incontestable dans la compétitivité de la chaîne de transport multimodal. " Nous lançons un vibrant appel aux parents d'élèves de saisir l'opportunité qu'offre le Conseil congolais des chargeurs à travers son centre Trainmar ", a-t-il indiqué. Très satisfaits de participer à cette conférence d'orientation, des élèves des lycées d'Oyo et d'Ollombo ont pris rendez-vous avec le centre après les résultats du baccalauréat.