Algérie: ODD - L'expérience de l'Algérie en matière d'implication du secteur privé mise en avant à Beyrouth

BEYROUTH — L'Algérie participe au Forum arabe pour le développement durable de 2023, organisé à Beyrouth du 14 au 16 mars, durant lequel l'expérience algérienne en matière d'implication du secteur privé dans le développement durable a été mise en avant.

L'Algérie participe à cet événement avec une délégation conduite par l'Envoyé spécial chargé de la cause palestinienne, du Moyen-Orient et de la question libyenne au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Noureddine Aouam, composée de représentants du ministère des Travaux publics, de l'Hydraulique et des Infrastructures, et du Conseil de la nation.

Les travaux de la nouvelle édition de ce forum annuel, placé sous le thème "Solutions et Action", portent sur les solutions et les incitations à mettre en place pour accélérer le retour à la normale durant la période post-Covid-19, la contribution du secteur privé et la mise en oeuvre intégrale du Plan de développement durable à l'horizon 2030.

Il a également mis en exergue la stratégie adoptée actuellement, laquelle permet aux opérateurs privés d'accéder à des domaines stratégiques qui étaient du ressort de l'Etat, à l'instar du dessalement de l'eau de mer et de la production d'électricité.

Le même intervenant a souligné que l'opération d'implication du secteur privé en Algérie "s'est élargie à d'autres domaines vitaux, à l'instar des transports et des énergies renouvelables, d'où l'impératif oeuvrer à la modernisation du cadre juridique en vue de consacrer ce partenariat et d'élargir ses domaines à même de devenir un outil stratégique pour l'administration et le financement de manière durable qui permet de préserver les intérêts de l'Etat et du citoyen".

Le Forum arabe pour le développement durable est un mécanisme régional de suivi de la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable dans la région arabe, organisé chaque année par la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale (CESAO), en coopération avec la Ligue arabe et plusieurs agences onusiennes activant dans la région.

Cette session portera sur cinq objectifs qui seront présentés par le Forum politique de haut niveau à New York en juillet prochain, à savoir, l'eau et l'assainissement, l'énergie, l'industrie et l'innovation, les infrastructures et l'habitat.