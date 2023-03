Algérie: Relance des industries du textile et du cuir - La stratégie nationale présentée

ALGER — Le gouvernement a entendu mercredi, lors de sa réunion hebdomadaire, présidée par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, une communication du ministre de l'Industrie relative à la stratégie nationale pour la relance des industries du textile et du cuir, indique un communiqué des Services du Premier ministre.

"Le ministre de l'Industrie a présenté une communication sur la stratégie nationale pour la relance des industries du textile et du cuir et ce, suite aux recommandations issues des assises nationales sur l'état et les perspectives de développement de ces industries, tenues les 30 et 31 janvier 2023", précise la même source.

Dans ce cadre, il a été rappelé que l'organisation de ces assises s'inscrit au titre du plan d'action du ministère de l'Industrie, en application des recommandations de la Conférence nationale sur la relance industrielle, organisée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

A ce titre, la relance de l'industrie des textiles et cuir vise "le recouvrement de la position de cette filière sur le plan national et international, une meilleure intégration des chaines de valeurs, la réalisation de projets d'investissement structurants par la création de richesses, de la valeur ajoutée et des postes d'emplois pour assurer le développement local", souligne le communiqué.

Aussi, la relance de l'industrie des textiles et cuir ambitionne "la promotion du produit national dans le but de satisfaire les besoins du marché et la diminution de la facture des importations notamment par la régulation du marché parallèle", note encore la même source.