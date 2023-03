Algérie: La promotion de l'industrie cinématographique, tributaire de l'accompagnement des créateurs

BISKRA — Les intervenants au cours des travaux de l'assise régionale sur la politique de l'industrie cinématographique, tenue mercredi au Théâtre régional Chebah-Mekki de Biskra, ont affirmé que la promotion de cette industrie "est tributaire d'un accompagnement effectif des créateurs".

Pour la présidente de la coopérative culturelle de Biskra, Houda Berbache, "la relance de la production cinématographique qui repose sur le financement, les techniques audiovisuelles et les énergies humaines est possible à condition d'assurer aux créateurs dans les domaines de l'écriture, de la mise en scène et de l'art du comédien l'accompagnement véritable au travers de formation encadrée par des professionnels".

Dr. Assia Djerioui, directrice du laboratoire de la langue et des lettres à l'Université de Biskra a estimé qu'il faut "ouvrir la voie aux jeunes et accompagner les créateurs par l'ouverture d'instituts de formation cinématographique des étudiants universitaires qui constitueront des laboratoires de découvertes des talents".

Le metteur en scène, Nabil Bochana a estimé que les atouts locaux et nationaux de production cinématographique, le réservoir humain et l'intérêt de l'Etat pour la promotion de ce domaine permettent l'émergence d'une industrie cinématographique réelle à condition d'associer les talents qui ambitionnent de produire des oeuvres de haute facture et de leur offrir toutes les facilités pour concrétiser leurs idées.

Nabil Hadji, conseiller au ministère de la Culture et des Arts et coordinateur de cette rencontre, a noté que l'implication des acteurs du domaine cinématographique, l'encouragement de l'investissement dans ce domaine, la formation et l'élaboration d'une loi qui organise le secteur du cinéma représentent des axes majeurs soumis aux débats lors de ces assises prévues à l'échelle nationale en vue de concevoir un programme national de promotion de la production cinématographique.

Cette assise organisée par le ministère de la Culture et des arts a regroupé les acteurs du domaine du cinéma des wilayas de Batna, M'sila, Ghardaïa, Laghouat, Ouargla, Ouled Djellal, El-Meghaïer, Touggourt et El Oued pour enrichir le projet d'industrie cinématographique.

Elle concernera également les acteurs du secteur de Bejaia, Tipasa et les cinéastes algériens à l'étranger.