Maroc: Le renforcement de la coopération dans le domaine judiciaire au centre d'entretiens entre M. Abdennabaoui et le président de la cour suprême de la République du Bénin

Rabat — Le renforcement de la coopération et l'échange d'expériences dans le domaine judiciaire entre le Maroc et le Bénin ont été au centre d'entretiens, mercredi à Rabat, entre le Premier président de la Cour de Cassation, président délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, Mohamed Abdennabaoui, et le Président de la cour suprême de la République du Bénin, Victor Dassi Adossou.

Dans une déclaration à la presse, M. Adossou a indiqué que ces entretiens ont porté sur l'évaluation de la convention de jumelage signée le 23 juillet 2009 entre les deux cours, ainsi que sur l'examen de nouveaux axes de collaboration dans le cadre du renforcement de la coopération juridique et judiciaire entre les deux pays, ajoutant que les efforts de ces deux hautes juridictions dans l'édification de l'Etat droit et dans le renforcement de la démocratie, aussi bien au Maroc qu'au Bénin, "se passent de commentaires".

Après avoir noté que le Maroc et le Bénin sont liés par des relations historiques de fraternité, d'amitié, et de coopération agissante, M. Adossou a relevé que les deux pays "ont donné du contenu depuis de longues années à la coopération Sud-Sud". Il a, par ailleurs, souligné que sa visite au Maroc constitue aussi une occasion pour échanger les expertises entre les juges de la cour de cassation des deux pays dans le domaine de la jurisprudence, d'expériences et de pratiques judiciaires au quotidien, en vue de "mutualiser les expériences de façon à ce que les juges soient au rendez-vous de l'édification de l'Etat de droit et de la démocratie dans nos deux pays".

De son côté, le vice-Premier président à la Cour de cassation, Mohamed Namiri a indiqué que cette rencontre vient approfondir les relations étroites qui lient les deux institutions judiciaires dans le Royaume du Maroc et la République du Bénin, ajoutant qu'il est temps de "mettre en oeuvre les dispositions de la convention de jumelage et de coopération judiciaire" signée entre les deux cours, à travers "l'amendement de certains articles y afférents pour lui insuffler un nouveau dynamisme".

Il s'agit également d'un échange de jurisprudence entre les deux pays et de documents liés à la pratique judiciaire en général, a-t-il précisé.

Cette rencontre intervient en marge du forum organisé par la Cour de cassation en partenariat avec l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français (AHJUCAF), sous le thème "Histoire des Cours suprêmes" les 16 et 17 mars 2023.