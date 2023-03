Algérie: Tenue de la 6e session des consultations politiques algéro-polonaises

ALGER — La 6e session des consultations politiques algéro-polonaises s'est tenue mercredi à Alger sous la coprésidence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Amar Belani, et du vice-ministre polonais des Affaires étrangères, en charge de la Politique de développement, de l'Afrique et du Moyen-Orient, Pawel Jablonski, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre a permis aux deux parties de passer en revue les relations bilatérales dans leur ensemble et les perspectives de les promouvoir davantage à la faveur des réformes politiques et économiques engagées par l'Algérie et à l'aune des mutations géopolitiques actuelles, a-t-on expliqué.

Selon la même source, les deux parties sont convenues de promouvoir la coopération entre l'Algérie et la Pologne dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, de l'industrie et des TICs, à la faveur des opportunités et des avantages qu'offre la nouvelle Loi algérienne sur l'investissement, en matière de stabilité juridique, de transparence et d'assouplissement des procédures administratives et des facilités fiscales.

Les questions politiques internationales et régionales d'intérêt commun ont été également au menu des discussions entre les deux hauts responsables, notamment le conflit au Sahara occidental, la situation en Libye, au Sahel et au Proche-Orient, ainsi que la crise en Ukraine, a-t-on fait savoir.

Dans ce cadre, les deux parties ont constaté avec une "grande satisfaction" la "large convergence de leurs points de vue", notamment en ce qui concerne leur ferme attachement aux valeurs et principes de la Charte des Nations unies, au respect scrupuleux du droit international et de la légalité internationale et au règlement pacifique des conflits.

Il a été, également, souligné le rejet ferme par les deux pays de "tous les traitements discriminatoires et asymétriques qui sont à l'origine des vulnérabilités actuelles de l'architecture de sécurité collective".

S'agissant du conflit au Moyen-Orient, les deux parties ont souligné la nécessité pour la communauté internationale d'oeuvrer pour la promotion de la solution des deux Etats, qui demeure la seule voie à même de régler durablement le conflit entre la Palestine et l'entité sioniste "et, in fine, garantir la paix et la sécurité dans toute la région".

Dans ce même registre, le haut responsable polonais a tenu à saluer les efforts "louables" consentis par l'Algérie pour unifier les rangs des Palestiniens et de réactiver, lors du Sommet arabe d'Alger, l'Initiative de paix arabe de 2002, en prélude à la reprise des négociations entre les parties au conflit.

Sur le conflit au Sahara occidental, M. Jablonski a rappelé "l'attachement de son pays au processus onusien pour le règlement de cette question sur la base d'une solution durable et mutuellement acceptable, conformément aux résolutions pertinentes des Nations unies en la matière et de la légalité internationale".

A noter que M. Jablonski était accompagné d'une importante délégation qui compte, notamment, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Krzysztof Cieciora, et des représentants de plusieurs secteurs, dont l'énergie et l'industrie agroalimentaire.

En marge de cette 6e session des consultations politiques, un forum d'affaires et des rencontres B2B ont été organisés à l'effet de permettre une plus grande interaction entre les opérateurs économiques des deux pays, selon le communiqué.