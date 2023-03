Burkina Faso: Centre national de transfusion sanguine - Le syndicat crie à la mauvaise gouvernance

La coordination nationale de la section du Syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale du Centre national de transfusion sanguine (SYNTSHA /CNTS) a organisé une conférence de presse, le lundi 13 mars 2023, à Bobo-Dioulasso.

La coordination nationale de la section du Syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale du Centre national de transfusion sanguine (SYNTSHA /CNTS) est mécontente de l'administration du Centre national, des centres régionaux (CRTS) et des dépôts préleveurs distributeurs de produits sanguins (DPD/PS). Elle l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse qu'elle a organisée ,le lundi 13 mars 2023, à Bobo-Dioulasso. Le coordonnateur national du SYNTSHA/CNTS, Bernardin Sanou et ses camarades ont égrené un chapelet de difficultés que traverse actuellement leur " maison ".

Des difficultés qu'ils ont liées, ont-ils dit, à la mauvaise gouvernance que connait la structure. L'insuffisance de matériels et consommables indispensables, la gestion financière " non rationnelle ", l'insuffisance de personnel, la rupture et la " mauvaise qualité " du matériel et des kits de collation, des pannes " récurrentes " des automates des laboratoires, la rupture " répétitive " de réactifs, la remise en cause des acquis des travailleurs et le retard de paiement de leurs frais de mission sont entre autres difficultés énumérées par les conférenciers.

La qualité est foulée au pied au CNTS, à en croire les dires du coordonnateur du syndicat. " En fin février 2023, des poches de sang ont été mises en circulation avant même que la direction de la qualité et de la vigilance n'effectue le test de contrôle qualité ", a-t-il révélé. Ce qui est regrettable, aux yeux du syndicat, c'est que malgré son interpellation de l'administration, rien n'a été fait. Et de poursuivre qu'à ce jour, il n'existe presque plus de fauteuils de prélèvement au DPD/PS de Kaya et de Gaoua, et que ceux des CRTS de Fada N'Gourma et de Bobo-Dioulasso sont détériorés.

Concernant la remise en cause des acquis des travailleurs, les conférenciers ont évoqué le fait que les agents ne bénéficient pas jusque-là, de la prime de motivation comme convenu dans le protocole d'accord SYNTSHA-Gouvernement de mars 2017. Qu'a fait le syndicat comme propositions ? Que comptez-vous faire si la situation ne s'améliore pas ? A la première question de la presse, Bernardin Sanou a affirmé que le syndicat a fait des propositions " concrètes " à l'administration du CNTS. Quant à la deuxième question, les conférenciers ont confié se réserver le droit de prendre leurs responsabilités.