Maroc: Yoto 2 bientôt dotée d'une usine semi-industrialisée grâce à son partenariat avec la commune de Tanger (Maroc)

Ceci est le fruit d'un partenariat scellé entre les deux communes. Selon une information publiée sur les réseaux sociaux par les tenants de la Commune de Yoto 2 (Zafi), ce partenariat a été signé lors du séjour en terre marocaine du 11 au 14 Mars 2023 par le maire de la commune Yoto 2, Mme Yawavi Adjra et une délégation de cette commune.

Dans la suite du message posté sur le compte instagram, il est dit que "ce déplacement s'inscrit dans un processus de coopération décentralisée marqué par la signature d'une convention de partenariat entre la commune de Tanger et celle de Yoto 2 portant sur la construction d'une usine semi-industrialisée de production d'huile de palme et d'huile palmiste. L'objet de cette convention de partenariat est un projet gagné par Yoto 2 après soumission au Fonds africain d'appui à la coopération décentralisée internationale (FACDI), un incubateur pour le développement de la coopération Sud-Sud. Le FACDI a été mis en place en mars 2020 par le ministère de l'Intérieur du Royaume du Maroc, par le biais de la Direction générale des collectivités territoriales (DGCT). Il contribue au développement durable et intégré des collectivités territoriales bénéficiaires directes et accorde une attention particulière aux projets et actions fédérateurs pouvant bénéficier directement aux populations locales africaines. Ainsi, le projet porté par Yoto 2 sera financé par le Royaume du Maroc à travers la commune de Tanger avec une participation de la commune togolaise où sera construite l'usine semi-industrialisée. La mise en place du FACDI constitue, pour le Royaume marocain, un nouveau jalon pour le renforcement du partenariat Sud-Sud, notamment avec les collectivités territoriales africaines qui présentent un fort potentiel d'échanges, d'enrichissement et de renforcement des liens d'amitié à travers la dynamisation et la diversification des relations de coopération décentralisée. Il faut souligner que ce partenariat est le premier conclu par la commune de Tanger avec une commune africaine au chapitre de la coopération décentralisée des collectivités territoriales".

Ce partenariat et bien d'autres tissés par les différentes équipes dirigeantes des communes du Togo ne feront que le bonheur des populations qui n'en n'ont que trop besoin pour leur épanouissement.