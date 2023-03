Cote d'Ivoire: Santé - Dr Koné Korotoum Coulibaly explique pourquoi 2023 est l'année du cholestérol

Selon Dr Koné Korotoum épse Coulibaly, 2023 est l'année du cholestérol et elle en donne les raisons.

Dr Koné Korotoum épouse Coulibaly, médecin-endocrinologue est la présidente de " Performance et bien-être ", une organisation non gouvernementale naissante en Côte d'Ivoire. Pour le lancement de ses activités, l'ONG " Performance et bien-être organise une conférence de presse, le vendredi 17 mars 2023 à Abidjan-Plateau, autour du thème : " 2023, l'année du cholestérol ".

Créée il y seulement trois mois, l'ONG " Performance et bien-être " lance sur l'année 2023, une vaste campagne de sensibilisation en vue de réduire l'incidence des maladies chroniques, dont la date sera connue le vendredi 17 mars 2023, au cours d'une conférence de presse, dans un hôtel à Abidjan-Plateau.

L'année 2023, consacrée à la jeunesse par le Président de la République de Côte d'Ivoire est aussi considérée par l'ONG " Performance et bien-être ", comme l'année du cholestérol. Cette organisation entend accentuer la prévention des maladies chroniques, comme le diabète, l'hypertension, le cancer...

Ce qu'il faut savoir sur le cholestérol

" On parle de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'hypertension, mais on ne parle pas souvent du cholestérol. Le cholestérol peut être à l'origine de beaucoup de maladies, c'est pourquoi nous mettons l'accent sur la prévention et cette prévention a deux volets : d'abord la sensibilisation pour que les populations comprennent que lorsque le cholestérol est en excès, c'est un risque, parce qu'au moment où on prend conscience de l'hypercholestérolémie, le mal qui est déclaré dans le corps est difficile à gérer et cela entraîne des maladies chroniques, les AVC (...) La prévention prend aussi en compte l'hygiène alimentaire et le dépistage précoce, parce que quand on n'est pas malade et qu'on fait un bilan de santé, cela permet de corriger ce qu'il faut corriger. Le second volet, c'est la sensibilisation. Nous avons déjà ciblé des localités sur l'ensemble du territoire que nous allons sillonner, pour parler aux populations, mener des opérations de dépistage... ", a expliqué Dr Koné Korotoum Coulibaly.