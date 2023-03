Nigeria: Elections générales 2023 - Plus de 12,9 millions de cyberattaques enregistrées

Des cyberattaques ont été enregistrées à l'intérieur et à l'extérieur du Nigeria pendant les élections présidentielle, sénatoriales et législatives des 25 et 26 février derniers.

Le ministre nigérian de la Communication et de l'Économie numérique, Isa Ali Pantami, a indiqué qu'un comité spécial avait été créé pour assurer la cybersécurité lors des élections générales dans le pays. Ledit comité a travaillé durant la période allant du 24 au 28 février dernier. Il a également fait savoir que plus de 12,9 millions de cyberattaques ont été enregistrées à l'intérieur et à l'extérieur du pays pendant les élections présidentielle, sénatoriales et législatives qui se sont déroulées les 25 et 26 février.

"Au cours de cette période, un certain nombre de tentatives de piratage a été enregistré, notamment des attaques par déni de service distribué, des attaques par courrier électronique et des attaques IPS", indique un communiqué.

À l'approche des élections générales de 2023, précise le ministre, les renseignements reçus ont révélé une augmentation remarquable des cybermenaces pesant sur le cyberespace nigérian.