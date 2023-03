Afrique de l'Ouest: Projet cohésion sociale des régions Nord du Golfe de guinée - Des radios de proximité s'engagent…

L’unité de coordination du Projet de cohésion sociale des régions Nord du Golfe de guinée (Coso) organise depuis le mercredi 15 et ce jusqu’au 16 mars 2023, à l'hôtel Olympe, à Korhogo, un atelier avec les radios de proximité. Rapportent des sources proches dudit projet.

L’un des maillons essentiels pour l’atteinte des objectifs réside dans la pertinence des dispositifs de communication mis en place pour faciliter la mise en œuvre et l’appropriation du projet par les parties prenantes. Dans le cadre de la stratégie de communication, l’Unité de coordination du projet Coso (Ucp) envisage un partenariat avec l’Union des Radios de Proximité de Côte d’Ivoire (Urpci). Compte tenu du fait que les radios communautaires, en leur qualité de relais d’information, constituent un levier important pour l’information et la sensibilisation des communautés locales, ce qui est un des déterminants du renforcement des capacités à la base pour amener les bénéficiaires du projet.

Dans le cadre du Coso, la sensibilisation sera axée sur les thématiques portées par ce projet et le soutien à la mobilisation communautaire.

Aussi, conformément à sa démarche d’intervention axée sur la consultation et la concertation avec les acteurs locaux, l’Unité de Coordination du projet initie un atelier avec les radios communautaires, afin de faciliter l’appropriation des éléments de langage pour une mise en œuvre efficiente des activités inclus dans la convention en préparation entre l’Unité de coordination et l’Union des radios de proximité de Côte d’Ivoire (Uprci). Cet atelier a pour objectif global de créer les conditions d’une mise en œuvre efficiente de la convention prévue avec les radios de proximité. De façon spécifique, il s’agira au cours de cet atelier de présenter le projet dans ses composantes, localités ciblées, stratégie de ciblage investissements prévus et faire l’état d’avancement du projet. Aussi, il s’agira de partager avec les radios la démarche d’intervention du projet au sein des communautés bénéficiaires (Dcc) y compris le processus d’identification et de sélections des sous projets. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la préparation d'une convention entre les deux parties relativement à la mise en œuvre de programmes radio d'information et de sensibilisation.

« Le projet Coso lancé officiellement le 4 Novembre 2022 ici même à Korhogo, par le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, entre dans sa phase active. L’équipe du projet est déployée sur le terrain avec l’antenne de Korhogo qui est fonctionnelle depuis Novembre 2022 et les premiers agents de terrain déployés dans 6 régions à savoir le Poro, la Bagoué, le Tchologo, le Bounkani, le Gontougo et le Folon. Trois autres antennes seront ouvertes en cette année 2023 dans les Districts du Dénguélé, du Zanzan et du Woroba pour couvrir toute la zone d’intervention du projet. De nouveaux agents de base sont en cours de recrutement pour être déployés dans les mois à venir », a dit Alfred Batto, coordinateur adjoint dudit projet. Il faut noter qu’aujourd’hui, les premières réalisations physiques du projet sont effectives dans la région de la Bagoué où la phase pilote de l’approche du projet, la démarche de Développement conduit par les communautés (Dcc) a été réalisée dans les derniers mois de l’année 2022.

Le projet de Cohésion sociale des régions Nord du Golfe de Guinée (Coso) est un projet de développement communautaire mis en œuvre sur la période 2022-2027 dans 4 pays du Golfe de Guinée que sont la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin, avec l’appui technique et financier de la Banque mondiale. Il a pour objectif de développement d’améliorer la collaboration régionale et la résilience socioéconomique et climatique des régions Nord es pays du Golfe de Guinée, exposés aux conflits et aux risques climatiques. Son coût est de 87 milliards de Fcfa. Il est mis en œuvre Côte d’Ivoire par le Conseil Coton et anacarde sur instruction du gouvernement ivoirien.

A ce titre, ajoute M. Batto, « le projet Coso tend à promouvoir le développement local participatif en mettant les communautés bénéficiaires au centre des décisions de planification, de mise en œuvre et d’évaluation des actions de développement de leurs localités. Le programme de travail de l’année 2023, prévoit la contractualisation avec les radios locales par le biais de leur faîtière, l’Union des radios de proximité de Côte d’Ivoire (Urpci). L’atelier de ce jour a ainsi pour objet de jeter les bases de la formalisation de ce partenariat naissant. Les activités des radios locales dans le cadre du projet démarreront officiellement, immédiatement après la signature de la convention. Ont été invités à cette rencontre, toutes les 34 radios privées des 10 régions de la zone d’intervention dudit projet. Pour sa part, M. Eric Gohou, le président du Conseil exécutif de l’Urpci a dit toute la disponibilité des membres de sa structure, qui va non seulement jouer leur partition mais aussi, exécuter comme il se doit le cahier des charges qui va sortir des assises de Korhogo. Au nom du gouvernement ivoirien, M. André Epkonon Assoumou, préfet de la région du Poro et préfet du département de Korhogo, a salué les initiateurs de cet atelier de formation des acteurs de radios de proximité dont le rôle clé n’est plus à démontrer dans la consolidation des acquis de la cohésion sociale dans nos régions.

Bamba Moussa

Légende photo : Une vue des participants à l’atelier de Korhogo. (Ph : Bm