Afrique: Des ambassadeurs réunis autour d'une table-ronde pour "promouvoir une image positive de l'islam"

Dakar — Les ambassadeurs d'Iran, de Malaisie et des Comores au Sénégal, ont pris part, mercredi, à l'ambassade de l'Iran à Dakar, à une table-ronde sur l'islamophobie, organisée dans le but de promouvoir une image positive et constructive de l'islam, a constaté l'APS.

"Nous pensons que l'unité du monde islamique peut neutraliser toute tentative visant à présenter des narratives erronées de l'Islam", a affirmé Mohammad Reza Dehshiri, ambassadeur d'Iran au Sénégal.

Il s'exprimait, lors d'une table ronde organisée, à l'occasion de la célébration de la journée internationale de lutte contre l'islamophobie

"Cette table ronde vise à démontrer le "vrai visage de l'Islam" en tant que religion mais également en tant que civilisation de l'ensemble du monde musulman", a-t-il-expliqué.

Selon lui, les musulmans ont la responsabilité d'expliquer le fossé qui existe entre l'islam et l'islamisme, afin changer la fausse perception des autres à l'égard de l'islam.

"Nous devons démontrer que l'islam est une religion compatible avec la modernité et disposant d'une riche civilisation et étant porteur d'un message d'amour, de paix et tolérance", a-t-il-souligné.

"Il est de la responsabilité des intellectuels musulmans de déconstruire les préjugés sur l'islam et de condamner sans ambiguïtés l'islamophobie sous toutes ses formes", a-t-il-ajouté.

Venu prendre part à cette rencontre, son homologue de la Malaisie, Dato Zainal Izran Zahari, estime qu'il y a un long chemin à parcourir dans la lutte contre l'islamophobie.

L'ambassadeur des Comores au Sénégal, Ahmed Ben Said Jaffar, souligne pour sa part que l'islam a toujours été une religion de paix, de dialogue et de tolérance.