Madagascar: Conseil des ministres - Les nominations d'Ambassadeurs en stand by

Deux semaines après l'annonce du chef de l'Etat, c'est le statu quo au niveau de nos Ambassades et Représentations à l'extérieur qui sont dirigées en grande partie par des Chargés d'affaires a.i

Quatre Ambassadeurs

Depuis qu'Yvette Sylla a quitté le poste de Représentant Permanent de Madagascar auprès de l'UNESCO et de l'OIF à Paris pour le portefeuille de ministre des Affaires étrangères, on n'a plus que quatre Ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires à l'extérieur, même si leurs juridictions respectives s'étendent sur plusieurs pays et organisations internationales. Il s'agit de :

Olivier Hughes Rajohnson en France avec juridiction en Espagne, Vatican, OMI, OAMCAF, OAC, ACCT, Israël, Monaco, Portugal, Kosovo, BIE.

Jean Omer Beriziky en Belgique avec juridiction aux Pays-Bas, Luxembourg, Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, Union Européenne, Cour Pénale Internationale, Cour Internationale de Justice, Cour Permanente d'Arbitrage, Fonds commun pour les produits de base, Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, Organisation mondiale des douanes.

Jean Louis Robinson en Chine avec juridiction au Laos, Cambodge, Vietnam, Mongolie, Birmanie, Thaïlande.

Camille Vital

à Maurice avec juridiction au Bangladesh, Seychelles, Pakistan, Îles Salomon, Australie, Nouvelle Zélande, Timor Leste, Îles du Pacifiques, COI, IDRA.

Fin de mandat

Nommés en septembre 2019, les quatre chefs de mission diplomatique sont pratiquement en fin de mandat. Reste à savoir s'ils vont être rapatriés ou redéployés en tout ou partie dans d'autres pays par le président de la République qui " accrédite et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République auprès des autres Etats et des Organisations internationales ". A ce titre, lors du premier Conseil des ministres du gouvernement remanié, il avait annoncé la nomination d'Ambassadeurs pour le 1er mars dernier.

Demande d'agrément

Deux semaines après, aucun ambassadeur n'a encore été nommé hier, en Conseil des ministres. Et ce, en attendant la réponse à la demande d'agrément qui se fait par note verbale. Une fois l'agrément obtenu par le même mode de communication diplomatique, il faut aussi faire une autre demande pour la présentation de lettres de créance et, le cas échéant, de lettres de rappel du prédécesseur. En somme, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Tout dépend des formalités d'usage dans l'Etat d'accréditation où la demande d'agrément peut prendre jusqu'à 12 semaines.

Trois noms

On se souvient que la nomination de Camille Vital était sortie avant même l'issue de la demande d'agrément. Ce qui avait mis plus ou moins dans l'embarras les autorités mauriciennes puisque l'usage diplomatique veut que la confidentialité sur le nom du futur ambassadeur soit gardée secrète jusqu'à l'obtention de l'agrément. C'est le cas de trois noms proposés auparavant pour le poste d'ambassadeur dont aucun n'a reçu l'agrément de l'Etat concerné.

Organisations multilatérales

En revanche, point n'est besoin d'agrément pour les ambassadeurs auprès d'organisations multilatérales qui ont conclu un accord de siège avec des organisations internationales. A l'exemple des Nations Unies à New York où rien n'empêche le président de la République de nommer un ambassadeur à la tête de la Représentation Permanente de Madagascar auprès de l'ONU dont la juridiction s'étend d'ailleurs sur d'autres organisations multilatérales, en l'occurrence, les Fonds, Institutions et Agences spécialisées.

Double casquette

Même topo, enfin presque, auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et de l'Union Africaine à Addis-Abeba quoique ce soit un peu compliqué dans la mesure où les Représentants Permanents dans ces deux capitales portent une double casquette, en étant à la fois ambassadeur en Suisse pour le premier et en Ethiopie pour le second. En tout cas, priorité sera donnée aux pays qui ont déjà des ambassadeurs à Madagascar, quoique la réciprocité ne cadre pas forcément avec " la diplomatie au service du développement et de l'émergence " prônée par le régime en place. A l'allure où vont ou ne vont pas (c'est selon) les choses, une fois nommés, les nouveaux ambassadeurs ne pourront pas rejoindre leurs postes et présenter leurs lettres de créance à la vitesse d'un TGV.