Madagascar: Jeux Olympiques Paris 2024 - Course relais des élèves des établissements français du réseau AEFE

La France organisera les Jeux Olympiques à Paris en juillet 2024. La Grande île sera sûrement au rendez-vous dans la capitale française dans 16 mois. La semaine dernière, l'ambassadeur de France à Madagascar, Arnaud Guillois, a été reçu par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Haja Resampa, pour parler de cet événement international.

L'Ambassade de France, en partenariat avec sept établissements du réseau AEFE à Madagascar, a participé hier à un relais sportif qui fait le tour du globe, avec des ambassades de France et collectivités d'Outre-Mer qui ont reçu le label " Terre de Jeux 2024 ". Des îles Fidji à Tahiti, en passant par l'Océanie, l'Asie, l'Europe, l'Afrique puis l'Amérique, ce relais a parcouru, en 24 heures, plus de 45 pays et territoires pour mettre en valeur le rôle rassembleur du sport. Cet événement marque la mobilisation, autour du réseau diplomatique français, des Français, francophones, francophiles et amoureux du sport à travers le monde, dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Madagascar n'était pas en reste, puisque les élèves de sept établissements du réseau AEFE de Madagascar à Tananarive, à Antsirabe, à Majunga, à Antalaha, à Manakara, à Fianarantsoa et à Fort Dauphin ont couru entre 9h et 10h. Les élèves ont montré leur dynamisme en parcourant plus de 1 500 kilomètres cumulés. C'est l'Ambassade de France qui a passé le relais à Madagascar et qui a repassé le relais à l'Ambassade de France en Israël. Cet événement " Terre de Jeux 2024 " était l'occasion de célébrer les valeurs du sport, de l'Olympisme et du Paralympisme tout en adressant au monde un message de paix et de fraternité.