Madagascar: Concours d'inspecteurs d'Etat - 10 admissibles sur 411 candidats

Un ancien ministre, d'autres directeurs généraux et directeurs dans des établissements publics, ont échoué à la première étape des épreuves lors du dernier concours de recrutement d'inspecteurs d'Etat.

La course intéresse beaucoup de monde mais elle est très sélective. Le concours de recrutement de nouveaux inspecteurs d'Etat a sorti une liste très réduite de candidats qui sont admissibles pour passer l'étape suivante, les épreuves d'admission, ou la dernière marche avant de décrocher le poste. Pour quarante postes à pourvoir, quatre-cents onze candidats ont concouru pour cette nouvelle vague de recrutement. Mais seuls dix candidats sont autorisés à franchir cette dernière marche pour subir les évaluations finales des jurys. Un chiffre qui témoigne de la sévérité des critères et de la difficulté des épreuves pour ce concours de sélection des plus hauts gradés des fonctionnaires.

Anciens ministres

L'accès au poste d'inspecteur d'Etat n'est pas donné à tout le monde. Le concours est ouvert seulement aux cadres du secteur privé et de l'administration, avec les années d'expériences qui sont exigées. Des profils connus se bousculent pour briguer le poste. A chaque vague de recrutement, on voit toujours des noms d'anciens ministres, de directeurs généraux des établissements publics, de directeurs de ministères ou des enseignants d'universités, qui sont affichés dans la liste des prétendants. Mais à l'issue des évaluations, on assiste moins à la réussite de ces personnalités. Pour ce recrutement 2022, un ancien ministre des pêches, un ancien directeur général de l'institut national des statistiques, un préfet de région, ont participé au concours. Pourtant, ces derniers ont tous échoué et ne sont même pas autorisés à passer les épreuves d'admission.

2%

Les résultats du concours sont sur une pente descendante par rapport à ceux de décembre 2019. A cette date, seize prétendants ont été admis sur les trois cents quatre-vingt-un candidats qui se sont présentés. Mais lors du concours de novembre 2022, on enregistre beaucoup plus de candidats mais peu d'entre eux sont sortis du lot. Seuls 2% des challengers sont jugés valables, devant les jurys, pour occuper les quarante postes qui sont, pourtant, à pourvoir pour cette vague. La sélection a-t-elle été durcie ? Ou, les candidats sont-ils moins calibrés pour affronter les épreuves ? Quoiqu'il en soit, les missions d'inspecter les comptes publics et les finances publiques ne seront pas confiées à des apprentis ni à des néophytes.

Indice 4100

La convoitise du poste d'inspecteur d'Etat est parfois liée aux avantages et à la sécurité offerts par ce corps de métier de l'administration publique. Dès la première année de recrutement, un inspecteur d'Etat peut toucher plus de dix millions ariary en tant que salaire de base. Ce montant grimpe avec l'ancienneté et peut culminer jusqu'à l'indice 4100, le plus haut de la fonction publique. A ces rémunérations déjà confortables, les différentes indemnités, logement, risque, transport et résidence, viennent s'ajouter à la liste des accessoires dans le bulletin de paie mensuel des inspecteurs d'Etat. Ils occupent le plus haut sommet de la pyramide salariale de la fonction publique dans le pays.