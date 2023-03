Madagascar: Relèvement post-cyclone - Difficile reconstruction de l'Atsimo-Andrefana après le passage de Freddy

La ville de Toliara dans la région Atsimo-Andrefana a été détruite à 60% par le cyclone Freddy. Plusieurs quartiers croulent encore sous les eaux, les cours restent suspendus dans certains établissements scolaires et la réhabilitation des infrastructures endommagées n'est pas encore effective.

L'heure est à la reconstruction

Les études sont déjà en cours pour la réhabilitation des infrastructures détruites partiellement ou totalement par le cyclone Freddy dans la région Atsimo-Andrefana. Pour le secteur éducation, 226 établissements scolaires répartis dans 9 districts ont été endommagés. Pour cause, les cours ont été suspendus depuis le 20 février si les élèves n'ont pu rejoindre les bancs de l'école que le lundi 13 mars. Malheureusement, certains d'entre eux sont encore contraints de rester chez eux faute d'infrastructure. Selon le Directeur régional de l'éducation nationale (DREN) Atsimo-Andrefana , Etsimifalo, la majorité de ces 226 établissements impactés se trouvent dans les zones périphériques et dans beaucoup d'écoles , les infrastructures sont construites en terre battue.

Pour le secteur " santé " , les Centres de santé de base (CSB) n'ont pas été non plus épargnés. Le directeur régional de la santé publique (DRSP) Atsimo-Andrefana, Emihangy Lahimasy quant à lui a indiqué que Freddy a emporté les toitures des CSB d'Ankilimivony, d'Anakao et d'Ambahikily qui sont localisés dans les districts de Toliara II et Morombe. Les neuf motopompes déjà disponibles n'arrivent pas encore à répondre aux attentes pour l'accélération du tarissement de l'eau aussi bien dans la ville de Toliara que les périphériques comme Morombe.

Réponses

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a apporté son appui pour aider cette région à se relever après le passage de Freddy. Cet appui se traduit entre autres par le remplacement de la toiture des deux salles de classe du site d'hébergement Lycée mixte Antaninarenina, la distribution du tarpaulin pour salle de classe pour les 19 établissements touchés dans la Circonscription scolaire (CISCO) Toliara I. Il y a également la distribution des kits scolaires et des kits récréatifs dans les EPP, CEG et lycées . " L'objectif de la mise en place des salles de classe provisoires étant de faire en sorte à ce que les cours ne soient pas suspendus en attendant la réhabilitation des infrastructures. Bien que les sinistrés aient déjà désertés cet établissement qui a servi de site d'hébergement, les élèves peuvent toujours utiliser les latrines , les douches ainsi que les dispositifs de lavage des mains qui y sont installés pour leur bien-être et confort ", explique Jacky Randimbiarison, spécialiste en urgence auprès de l'UNICEF.

Cet organisme onusien a également appuyé le ministère de la Santé publique dans la prise en charge des sinistrés au niveau des sites d'hébergement à travers la distribution de médicaments. Pour la section " santé ", l'UNICEF a appuyé l'Etat dans l'achat des vaccins dans les sites d'hébergement. Le bureau de la santé de district de Toliara I et II ainsi que le CHRD de Benenitra décoiffés ont bénéficié de bâches et de tarpaulin. Pour les quartiers qui se trouvent encore sous les eaux , le directeur des opérations auprès du BNGRC , Verohanitra Raharimanganirina a rassuré qu' en plus des neuf motopompes qui sont déjà opérationnelles , l'arrivée de sept motopompes supplémentaires est attendue ce jour pour accélérer le tarissement de l'eau à Toliara I. Morombe en a aussi bénéficié grâce à l'UNICEF.