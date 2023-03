Madagascar: Egypte - Iran - Présentation de lettres de créance

La construction de l'autoroute Antananarivo - Toamasina a été évoquée durant l'entrevue entre le président Andry Rajoelina et la nouvelle ambassadrice d'Egypte.

Le président Andry Rajoelina a reçu hier les lettres de créance de deux nouveaux ambassadeurs nouvellement accrédités à Madagascar. Il s'agit de la nouvelle ambassadrice de la République Arabe d'Egypte, SEM Rabab Said Abdou Abdelhadi ; et de l'ambassadeur de la République Islamique d'Iran accrédité auprès de Madagascar, Maurice, Seychelles et Comores, SEM Hassan Ali Bakhshi. L'entrevue entre le Chef de l'Etat et la diplomate égyptienne était surtout axée sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. Actuellement, cette relation est au beau fixe.

La coopération entre la Grande île et l'Egypte concerne plusieurs domaines, entre autres, l'agriculture, la santé, la culture et les infrastructures. Depuis son accession au pouvoir en 2019, le président Andry Rajoelina a déjà effectué plusieurs visites officielles dans le pays des pharaons, notamment au mois de novembre 2021 lors du 21ème Sommet du COMESA, durant lequel il a passé le fanion de cette organisation régionale au président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi. Au mois de novembre 2022, il a assisté à la COP 27 qui s'est déroulée à Sharm El-Sheikh.

Opportunités

La collaboration entre l'Etat Malagasy et la Société égyptienne SAMCRETE est le fruit de ces déplacements présidentiels dans la République Arabe d'Egypte. Cette société a été choisie pour assurer les travaux de construction de la première autoroute à Madagascar, reliant Antananarivo à Toamasina. Actuellement, SAMCRETE est à pied d'oeuvre dans la réalisation de ce projet d'envergure. Ce sujet a d'ailleurs été évoqué durant la rencontre d'hier entre le président Andry Rajoelina et la nouvelle ambassadrice d'Egypte, SEM Rabab Said Abdou Abdelhadi. Outre le renforcement de la relation de coopération, les deux personnalités ont également discuté des nouvelles opportunités pour de nouveaux chantiers de collaboration. La nouvelle ambassadrice a d'ailleurs souligné le souhait des investisseurs égyptiens d'établir des relations d'affaires à Madagascar, en vue d'une coopération gagnant-gagnant avec l'Etat Malagasy et le secteur privé malgache.

40 ans

Pour ce qui est du nouvel ambassadeur d'Iran, il a évoqué notamment les domaines de coopération que son pays envisage d'établir avec la Grande île. Les deux pays entretiennent d'excellentes relations depuis 40 ans déjà. Ayant travaillé à Madagascar en tant que Chargé d'Affaires depuis trois ans, SEM Hassan Ali Bakhshi connaît très bien Madagascar et le peuple malgache. Après son entrevue avec le Chef de l'Etat, le diplomate iranien a déclaré qu'il entend oeuvrer davantage dans le renforcement de la coopération dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, la pêche, la santé et les infrastructures.