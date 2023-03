Madagascar: Festival de films francophones - Va pour un marathon de cinq oeuvres

Le festival de films francophones reprend ses droits. Le 25 mars 2023, La salle de projection de l'IFM Analakely accueillera gratuitement les cinéphiles à partir de 10h30.

" Machini " de Franck Mukunday et Tetshim ouvrira le festival. Sélectionné au Festival des cinémas d'Afrique du pays d'APT en 2021, le film d'animation traite des machines. " Par la force des choses et surtout des machines, nous sommes devenus des êtres somnambules, des damnés de la terre, des cobayes de l'histoire et de la machine ".

Sacré meilleur film d'animation au Festival international du film d'animation d'Annecy en 2017, " Le grand méchant renard " de Benjamin Renner et Patrick Imbert est fait pour les petits et grands qui ont conservé leur âme d'enfant. " Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin. "

" Le loup d'or de Balolé " de Chloée Aïcha Boro est un film documentaire traitant d'un sujet sérieux. Au coeur de Ouagadougou, au Burkina Faso, une carrière de granit où oeuvre une population d'esclaves modernes, exploités par des vendeurs de pierre souvent peu scrupuleux, et qui vit en marge d'une société qui refuse de les voir. Le film propose une immersion dans la vie de ces milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont reconstitué une sorte de " ville dans la ville ", un purgatoire où les travailleurs se nourrissent de l'espoir d'en sortir.

Les adultes auront leur part avec " Bootlegger " de Caroline Monnet. Prix du cinéaste émergent canadien, ce drame de 1h21min raconte l'histoire de ceux qui ont le courage de partir et ceux qui ont le courage de rester. Mani, une jeune avocate brillante et ambitieuse d'origine amérindienne, retourne dans sa communauté afin d'aider son peuple à se libérer des lois obsolètes qui régissent les peuples autochtones. La communauté va alors se scinder en deux clans opposés.

Pour clore la journée, " Sous les figues " d'Erige Sehiri sera le bouquet final du festival. En compétition officielle au Fespaco 2023, le film parle de jeunes tunisiennes. Au nord-ouest de la Tunisie, des femmes travaillent à la récolte des figues. Au fil de la journée, le verger devient un théâtre d'émotions, où se jouent les rêves et les espoirs de chacun. Riche en émotions, ce festival est une aventure à part entière où les cinéphiles s'abreuvent de découvertes, de partages, d'édifications, d'expériences.