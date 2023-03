Madagascar: Telma Semi-marathon ' 3e édition ' - Qualification pour les Jeux des Iles

Plus de 300 participants sont attendus pour la 3ème édition de " Telma Semi-marathon " qui se déroulera le 26 mars prochain, dans la capitale.

Les amateurs de course de fond en plein air se donnent rendez-vous le 26 mars prochain, dans la capitale, pour le compte de la 3e édition du Championnat de Madagascar " Telma Semi-marathon ". La fédération malgache d'athlétisme (FMA) a annoncé hier à Andraharo l'ouverture du championnat dédié aux licenciés. La course est une opportunité pour les participants d'améliorer leur performance individuelle dans une ambiance conviviale et compétitive. Les coureurs prendront le départ et effectueront un tour au Stade Alarobia à 8 heures, avant de parcourir les rues d'Antananarivo jusqu'à Ambohimangakely.

Les participants reprendront le même trajet en sens inverse pour rejoindre la zone de départ. La compétition est ouverte aux passionnés de tout âge. Deux parcours seront au programme, entre autres les 21 km et les 5 km. Les 21 km sont réservés aux catégories séniors, juniors et vétérans ; tandis que les 5 km aux seniors et cadets. " Les grands favoris de la course de fond, entre autres Mampitsoatse et Hajanirina, le recordman du club de Cosfa, seront tous présents pour le Championnat de Madagascar. L'île Maurice aura des représentants pour cette édition. A cause d'une contrainte de temps du Championnat Réunionnais, la fédération sera en attente d'une confirmation de ce dernier pour sa participation ", a fait savoir Raherison Dominique, président de la FMA.

La joute nationale sera marquée par un événement dénommé " Kids athletics ". Le but est d'initier les enfants de 8 à 10 ans au monde de l'athlétisme et de les encourager à participer à une activité physique dans un environnement sain et sécuritaire. " Environ 150 enfants venant des écoles invitées et des clubs seront attendus au Stade Alarobia pour faire une démonstration de la discipline d'athlétisme. Un programme en vue de la "World athletics" qui se tiendra le 7 mai prochain, organisé et financé par la fédération internationale ", a-t-il ajouté.

Jeux des Iles

La 11e édition des Jeux des Iles de l'Océan Indien (JIOI) sera en ligne de mire pour la fédération malgache d'athlétisme. Cette compétition majeure se déroulera sur le sol malgache du 23 août au 5 septembre prochain. Le " Telma Semi-marathon " servira à détecter les meilleurs coureurs de Madagascar qui pourront former l'équipe nationale malgache dans ce sommet Indianocéanie. Mampitsoatse pour les seniors hommes, et Nathalie et Nanie pour les seniors dames sont déjà qualifiés d'office.

Au total, il ne reste que sept places à concourir pour compléter le tableau. " Des athlètes sont partis en Chine pour effectuer un stage de préparation des JIOI. D'autres autres vont partir à Dakar et au Kenya, toujours en collaboration avec l'Etat et le ministère de la Jeunesse et des sports. Les locaux ne seront pas en reste, ils bénéficieront de formations et de regroupements auprès d'experts chinois jusqu'au début de la compétition ", a affirmé Raherison Dominique. Selon toujours ses explications, il reste une compétition décisive, soit un championnat, soit un test pour que les férus de course de fond puissent avoir le temps de bien se préparer. " La date reste à savoir ", a-t-il conclu.