Madagascar: Reverdissement national - Un grand projet mené pour la reforestation de la montagne de Lohavohitra

D'aucuns reconnaissent l'importance du reverdissement de la nation en vue de redorer l'image de Madagascar en tant qu'île verte.

A titre d'illustration, l'Université Catholique de Madagascar (UCM) accompagnant la Fédération des clubs de ses étudiants (FDC) au sein de la Faculté des Sciences Sociales et des étudiants de l'ISAE (Institut Supérieur des Sciences de l'Anthropologie et de l'Écologie), d'une part, et le groupe Mila Soa, de l'autre viennent de conclure un partenariat. " L'objectif consiste à réaliser un projet de grande envergure en vue de contribuer à la reforestation de Lohavohitra ", a déclaré Andriamisa Manantsoa Ranaivoson, président de la FDC à la presse. " C'est une grande première dans les annales de l'université car nous avons cette fois-ci mené un projet de reboisement en dehors de notre enceinte, et ce avec l'appui du conseil rectoral et de toute l'administration. Près de 5 000 jeunes plants de frêne ont ainsi été mis en terre sur une superficie totale de 5 ha, en mobilisant 500 étudiants et des membres de l'administration à accomplir leur devoir de citoyenneté à Lohavohitra, dans le cadre de notre journée écologique ", a-t-il enchaîné. L'implication des communautés locales n'est pas en reste.

Conserver le patrimoine national

Cette montagne historique est localisée dans le fokontany d'Andranovelona, dans la commune rurale de Fihaonana, district d'Ankazobe. " Depuis 2005, le groupe Mila Soa qui opère dans différents domaines d'activité, principalement dans le secteur de l'agriculture, se lance dans la reforestation de Lohavohitra. Pour ce faire, tous les acteurs conscients de l'importance de la préservation de l'environnement, sont sollicités chaque année pour contribuer à cette reforestation. Cette fois-ci, nous avons conclu un partenariat avec la Fédération des clubs des étudiants de l'UCM étant donné que je fais également partie des étudiants sortants de cette université. L'objectif vise à protéger les bassins versants tout en évitant le tarissement des ressources d'eau destinées à l'approvisionnement en eau potable de la population locale et à l'irrigation de leurs exploitations agricoles. Ce qui permettra en même temps de conserver le patrimoine national qu'est la montagne de Lohavohitra comportant des sites sacrés ", a confié Sitraka Tiavina Rasolonjatoarivony, la représentante du groupe Mila Soa.

Mettre en pratique

Il est à noter que les sciences sociales appliquées au développement durable et l'ISAE au sein de l'UCM étudient en particulier la science de l'environnement. " Ses étudiants ont ainsi eu l'opportunité de mettre en pratique leurs formations dans le cadre de cette journée écologique. Le frêne a été choisi car il s'agit d'un arbre à croissance rapide et résiliant au changement climatique, notamment les intempéries et autres inconvénients écologiques. Ses feuilles mortes servent également à fabriquer des infusions aux vertus thérapeutiques. Par ailleurs, l'université dispense à ses étudiants une formation intégrale en leur inculquant ses valeurs que sont la foi, la responsabilité et l'excellence. Le but est de les forger à devenir non seulement des jeunes diplômés réussissant leurs études avec brio mais aussi des citoyens modèles et responsables au niveau de la société ", a conclu le président de la Fédération des clubs des étudiants.