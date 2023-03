Madagascar: First Semester Tour - Madagascar parmi les pays visités par Daroueche

" En route pour un premier semestre tour bien chargé. A l'honneur La Réunion, Madagascar et le Kenya.

D'autres dates arrivent pour remplir le calendrier du premier semestre. On terminera cette belle année 2023 toujours en musique du côté de la métropole, Mayotte...", c'est ce qu'il a posté sur le mur de son compte Facebook. 18 mars Alliance française d'Ambatondrazaka, 24 mars à l'Alliance française d'Ambositra, 1 avril à l'Alliance française de Majunga, 8 avril à Tulear, donc Daroueche a un almanach chargé. Les concerts qu'il va livrer sont le fruit d'une étroite collaboration avec l'Alliance française.

Ce n'est pas la première fois qu'il effectue des tournées à Madagascar. La dernière fois c'était le 14 septembre 2019, dans le cadre du développement de la coopération artistique dans la zone de l'océan Indien. Il était en duo avec l'un des plus grands batteur de l' île de de la Grande-Île Jimmy B Zaöto. Tous les deux ont produit un style de musique particulier, mélangeant le rock, le funk et l'afrobeat ainsi que les styles de musique originaire des comores, La Réunion et Madagascar. Une tournée que Daroueche n'oubliera jamais car il a entretenu des échanges avec les jeunes talents de Madagascar.

La tournée était également financée par les Alliances françaises notamment celles de Toliara et Antsirabe, la Direction des affaires culturelles océan Indien, DAC OI, de La Réunion. Quatre années plus tard, le revoici, le revoilà. Cette fois-ci il sera seul. Une occasion pour ses inconditionnels de la Grande-Île de resserrer les liens avec leur idole, et surtout d'écouter l'extrait de son nouvel album de 15 titres, en gestation. Éducation, tel en est le titre.

" Il s'agit d'une chanson pour l'éducation des enfants car beaucoup d'enfants ne sont pas scolarisés " a-t-il expliqué. Bien qu'il parle du continent noir, le message est universel, la raison pour laquelle il écrit ses textes en francais, en agnlais, en comorien. Daroueche s'est engagé pour composer des chansons qui conscientisent. Cet artiste est connu dans l'Indianocéanie. Son rythme à mi-chemin entre le m'gôdro et l'afrobeat rock l'a propulsé sur le toît de la région du Sud-ouest de l'océan Indien. Visitant les pays riverains, il absorbe différentes cultures.