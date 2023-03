Madagascar: Miarakap Investissements - Un fonds supplémentaire de 25 milliards ariary pour financer les PME

Le Fonds d'investissement compte financer 3 ou 4 nouvelles PME par an, avec des montants aux alentours de 2 milliards ariary par investissement. En 5 ans, il a déjà financé en capital 10 sociétés devenues des leaders dans leurs secteurs d'activité.

De nouveaux investisseurs de référence rejoignent le fonds Miarakap Investissements. Cette semaine, cette organisation a bouclé un second closing à 25 milliards ariary, soit près de 6 millions USD, pour renforcer ses financements aux PME (Petites et moyennes entreprises) à impacts sociaux et environnementaux à Madagascar. " Grâce à une première amorce de 11,5 milliards MGA, Miarakap Investissement a constitué une équipe de jeunes professionnels du financement et de l'accompagnement d'entreprises et financé en capital 10 sociétés, dans des secteurs d'activités très diversifiés, notamment l'éducation (Vatel), la micro-finance (APEM-PAIQ), l'agro-industrie (Malakass, Exa), la beauté (Stephaina Beauty), le digital (Hairun Technology, SmartPredict, Supermarché.mg) et la restauration (Le Complexe, Chicky). Aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 1.000 emplois créés par les sociétés de portefeuille, une croissance de leur chiffre d'affaires de 50% sur 2022 et une contribution directe à l'atteinte de 7 objectifs de développement durable ", a indiqué Emmanuel Cotsoyannis fondateur du fonds d'investissements. A noter qu'il y a 5 ans, une quinzaine d'investisseurs ont contribué à la première amorce du fonds Miarakap Investissements, si l'on ne cite que la Société Générale Madagascar, Axian, BNI Madagascar, Adefi, ou encore le Groupe Investisseurs et Partenaires, etc.

Objectifs

Selon ses initiateurs, Miarakap veut financer des entrepreneurs talentueux et responsables, à très fort potentiel de croissance, avec un capital patient et exigeant. Sa mission est également d'accompagner davantage d'entrepreneurs, avec des programmes d'appui orientés vers des objectifs d'impacts économiques, sociaux et environnementaux directs. Il promeut le modèle entrepreneurial comme levier de réduction de la pauvreté, de croissance économique, d'innovation sociale et de conservation de l'environnement. " D'ici 2030, nous voulons financer et accompagner 300 entreprises à Madagascar et en dehors, contribuer à créer 30 000 emplois directs et impacter positivement la vie d'1 million de personnes vulnérables ", a déclaré Emmanuel Cotsoyannis, devant 9 nouveaux investisseurs de référence, qui viennent rejoindre un tour de table déjà très solide. Parmi ceux-ci figurent la Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar (FAPBM), la BMOI, le Groupe OTI, l'entreprise Sociale Sahanala, le fonds Satrana Investments et plusieurs entrepreneurs individuels comme le fondateur et ancien dirigeant de l'Agence de Communication Facto. Bref, pour les jeunes entrepreneurs, il s'agit d'une grande opportunité qui s'offre, en termes de financement de projets d'entreprise.